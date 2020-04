¿Trae cuenta la democracia?

En primer lugar, en la Atenas de Pericles del siglo V antes de Cristo nunca hubo una democracia tal y como la conocemos ahora, ni votaban las mujeres ni votaban los esclavos que, sumados ambas y ambos, eran mayoría o casi. Sí se parecía a la actual en algo: al final, la controlaban un grupo de lobbies que hacían y deshacían a su antojo y el absentismo en la participación ciudadana con derecho a voto era escandaloso, es decir, la gente terminó pasando de democracia, más o menos como le sucedió a Podemos que empezó muy igualitario y asambleario y ha terminado jerarquizado y tomado por una nomenclatura encabezada por un líder. Pero, bueno, eso le ocurre a cantidad de grupos humanos, de ahí que no todos seamos iguales porque el listo siempre joderá al torpe –vean cómo se aprovechan en plena pandemia con los precios de las mascarillas, por ejemplo- y ya Antonio Machado advirtió que, si no hacíamos política, la política se haría contra nosotros. Ahora, vaya usted y dígale eso a los demócratas ciudadanos, sobre todo cuando vuelvan a televisar el Barça-Real Madrid.

Sostiene Centeno que en 25 años de dictadura –él no la llama así- “nuestra nación experimentaría el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado había pasado a tener el décimo PIB mundial, hoy el decimocuarto . De una renta per cápita en 1950 equivalente al 45% de la de los nueves países centrales de Europa que en 1975 constituían la Comunidad Económica Europea, al 83%, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzado desde el siglo XVI, hoy en el 71%. De una industria que en 1950 representaba el 12% del PIB, al 36% en 1975, y hoy hundida al 15% con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos, especuladores y camareros”.

Y observen cómo reflexionaba sobre el mismo tema en 2018 Roberto Centeno desde El Confidencial.com : durante 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% de entre 1950 y1975 [año de la muerte de Franco]. En 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita; hoy, la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. Y lo que es aún peor, España tiene hoy la distribución de la renta más injusta de toda la UE. En 1950, la clase media representaba en España el 34% de la población, en 1975 la cifra había subido al 56%, la más alta de toda nuestra historia. Pero en 2016 esta había descendido al 43% . En línea con ello, la clase baja y la pobreza pasaron del 65% en 1950 al 39% en 1975 —la cifra más baja de toda nuestra historia— y al 54% en 2016.

¿Por qué me pregunto –además- si trae cuenta? Con la dictadura el PIB era superior al de ahora, había menos paro, los trabajadores que no eran subversivos estaban más protegidos, la patronal era más paternalista, esos EREs salvajes existían, pero no eran tan salvajes, se observaba un amplio sector público (Seat, Iberia, Telefónica, CAMPSA, Renfe, las cajas de ahorros y montes de piedad, Argentaria...) , no te levantabas todos los días con asesinatos ¡ya hasta con pistolas!, y existía un reparto de papeles que fastidiaba a la mujer, a muchos trabajadores y a bastantes empresarios y políticos liberales que aguantaban como podían la situación. Sin embargo, todo parecía en paz, una paz en blanco y negro.

El gobierno español actual –al que llaman social-comunista algunos medios muy conservadores- despierta recelos en sectores empresariales y financieros . A pesar de los dos análisis tan contrapuestos que se acaban de señalar, lo cierto es que España, desde 1958, con la visita de Eisenhower, fue experimentado un lento acercamiento hacia los organismos internacionales. No, esto que llamamos democracia ni fue algo improvisado y conquistado por el pueblo –cuya “vanguardia”, no obstante, hizo su papel- sino que se trataba de algo que ya estaba trazado para el solar hispano y luso desde hacía decenios.

Casi el 50% de la población mundial vive con menos de 5,5 dólares al día. Si consideramos los datos del Banco Mundial, el porcentaje de pobreza extrema (es decir de personas que viven con menos de un dólar al día) se ha reducido, sin embargo ¿significa eso que la desigualdad social ya no es un hecho? Claro que no. La desigualdad es una realidad que va más allá de vivir con 1, 5 o 10 dólares al día. En 2018, 26 personas poseían la misma cantidad de dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Durante las últimas décadas, la cantidad de multimillonarios se ha duplicado. No sólo eso: han aumentado de manera exponencial sus cuentas bancarias, mientras otras personas en el mundo padecían enfermedades y desnutrición.

¿El fin de la pandemia mejorara este estado de cosas? No, porque el mal de fondo seguirá ahí o se incrementará con el aumento del paro y la marginación. Ya que hemos entrado en el asunto pandemia y democracia. China es una dictadura comunista, nos dice el discurso oficial perteneciente a nuestra cultura. Polonia y Hungría están gobernadas por la ultraderecha, por los enemigos de la solidaridad con el marginado, el inmigrante, por el fascismo, afirman otros. No obstante, los empresarios españoles y de otras partes del mundo desean negocios con China y las otras dos naciones porque el dinero no tiene ideología si el lugar donde debe invertirse es seguro. No obstante, hemos dejado que China controle el mercado de medicamentos y el del material sanitario. No obstante, el director del diario Hispanidad, Eulogio López, hace coincidir la bajísima repercusión de la pandemia en Polonia y Hungría con su carácter marcadamente cristiano y sus sistemas de gobierno.

Los tres países tienen en común algo: haber apostado por un orden y poseer una autoridad fuerte con las ideas claras. ¿Esto es incompatible con la democracia? Las democracias occidentales –EEUU, Italia, Francia, España- han mostrado sus carencias por culpa del virus, sus estructuras empresariales están enormemente debilitadas y EEUU se ve en la obligación de hacer como ese padre de familia que no tiene más remedio que ir al trabajo, enfermo, para que no se le muera la familia porque sabe que el tándem China-Rusia (otro autoritarismo) está preparado para coger el relevo de la supremacía mundial. Por cierto, EEUU actúa así porque también tiene al frente a un presidente autoritario. Como he leído en algunos medios, el macho alfa está de moda, mientras otros decían exactamente lo contrario, que el macho alfa de verdad es aquel que domina democráticamente que en el fondo viene a ser lo mismo. Y, atención, las democracias más antiguas que no han sabido controlar la pandemia, se unen y se suman a la teoría conspirativa contra China, en la misma línea que el fascismo mundial. Habrá que seguir este asunto.

No pretende esta crónica responder a la pregunta que la encabeza, sólo provocar el pensamiento y el debate sobre ella, con el fin de que no nos extrañe que la sociedad actual pueda saltar hechas trizas en un momento dado, si es que no se está produciendo esa descomposición en estos momentos. Tal vez estemos a tiempo de evitarla. En 2018, Europa Press informaba de que el 84 por ciento de los franceses estaban dispuestos a cambiar libertad por seguridad. Es un síntoma a tener muy en cuenta.