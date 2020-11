Trump se va, sí o sí

Trump es un accidente para el establishment que habrá tomado nota del asunto, supongo, porque no se va a librar de él así como así. Trump es un empresario corajudo, malhablado y tenaz que ha dado muestras de tener una salud de hierro, al menos de puertas para fuera, y ahí que va a estar dando la guerra al nuevo orden mundial del totalitarismo mercantil lindo, el de Trump es brusco y de modales toscos, va contra la alianza entre una mundialización tan salvaje -no es que la de Trump no lo sea- y posmodernidad y eso hoy no se perdona.

Bastante suerte ha tenido este hombre con salir vivo de la Casa Blanca pero que no se confíe todavía ni Biden tampoco porque, como gritaba Richard Harris en la película del oeste americano Sin perdón, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, en la que encarnaba a Bob El Inglés, un pistolero nacido en Inglaterra, USA tiene mucho de salvaje porque mata a sus presidentes y en Inglaterra no asesinan a sus reyes -clamaba Harris- menos lo que hizo Cromwell con Carlos I, habría que puntualizarle, pero de eso hace ya mucho tiempo, en el siglo XVII, y se decapitó al rey en favor de la llamada burguesía emprendedora, la que después se adueñó del mundo en el XIX y veremos ahora qué hace con el Brexit.

Cuando apareció Trump en escena reflexionamos sobre el tema en el interior del equipo docente de trabajo al que pertenezco en la universidad. Mantenemos una teoría sobre el herético con el Poder a través de la historia hasta la actualidad y Trump no cuadraba bien ahí porque estábamos ante un hombre que pertenecía de lleno a las altas esferas del sistema y sin embargo el sistema no lo quería, con lo cual, en esencia, se equiparaba con Assange o con Falciani. La profesora Aurora Labio dio con el concepto a aplicar a este herético que se niega a hacer las maletas en el colmo de su herejía: Trump es un “herético integrado”. El accidente Trump está y al mismo tiempo no está en el sistema.

¿Accidente por qué? Porque hay una reacción popular contra ese orden neototalitario, contra la ortodoxia económica mundial, por un lado, y contra el fundamentalismo doctrinario de la posmodernidad, por otro, que ha conllevado la formación de lobbies por todos lados, gran parte de cuyas actuaciones se basan en alterar lo que hasta ahora se ha considerado como natural. Es un fantasma que recorre el mundo del siglo XXI y que en Estados Unidos se ha asentado. En España se llama Vox, de ahí la admiración de este partido por Trump.

Desde el punto de vista académico, es necesario seguir este asunto pero con la mayor rigurosidad posible, cuidando de que no te contagie porque, como hipótesis, puede parecer una gran resistencia al cambio, a los nuevos tiempos -que no tienen por qué ser absolutamente mejores- o bien una involución hacia terrenos más “espirituales”, no se olvide que Trump niega el cambio climático, critica la concentración mediática, la deslocalización de las empresas, se ha enfrentado con los nuevos amos del mundo -el GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple- y está contra el aborto, ¿qué significa esta mezcolanza? Es un reflejo del malestar de mucha gente, el malestar causado por los llamados efectos perversos de la mundialización, cuya denuncia no es monopolio de la izquierda porque a lo largo de toda la Historia se han dado pugnas en el interior de los privilegiados que, sin ir más lejos, nos han conducido a dos guerras mundiales.