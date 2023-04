Wallapop lanza una herramienta pionera para montar una tienda digital

La responsable de Transaccional en Wallapop, Sara Van-Deste; la Subdirectora de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de Correos, Elena Fernández; el redactor de El Mundo, Guillermo del Palacio; Impacts Projects Manager en Too Good To Go, Helena Calvo y el cofundador de Minimalism Brand, Víctor Rodado intervienen en la presentación de la II edición "La Red del Cambio: nuevas formas de consumir, vivir y liderar el desarrollo sostenible". / E.P