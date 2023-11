Acusan al Granada de alineación indebida en Copa

El Arosa impugnará en las próximas horas el partido que esta noche perdió contra el Granada (0-3), correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, por alineación indebida del conjunto andaluz.

Fuentes del club gallego confirmaron a EFE que ya están trabajando en la impugnación que se presentará ante el Comité de Competición de la Federación Española (RFEF) por la alineación indebida del portero Adri López.

La titularidad de López, de 24 años y con ficha con el Recreativo Granada, incumpliría la normativa de la RFEF porque se trata de un portero de más de 23 años, inscrito en el equipo B, y que participa en una competición no profesional, como recogen las bases de Competición que son la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa Federación.

“Tratándose de un jugador con 24 años, con la condición de portero proveniente de un equipo filial, no se encuentra válidamente alineado por ser mayor de 23 años y por ser la Copa del Rey una competición de carácter no profesional. Por ello, en la Copa no opera la excepcionalidad de poder alinear un portero con la condición menor de 25 años”, informaron a Efe fuentes federativas.