La Cartuja vive una noche inolvidable con el 'Hall of Fame' del baloncesto español

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acogió este jueves la segunda edición del Salón de la Fama del baloncesto español, una ceremonia "inolvidable" con un amplio cartel de protagonistas, entre ellos José Manuel Calderón, Nino Buscató, Clifford Luyk, Blanca Ares, Elisa Aguilar, Óscar Schmidt y la selección española que fue subcampeona olímpica en los Juegos de Los Ángeles'84.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, calificó el evento como "una de las noches más bonitas" para el baloncesto nacional, con un "inolvidable" acto de leyendas. "Ésta es una de las noches más bonitas, y hay que dar la gracias a mucha gente", dijo en su discurso.

Garbajosa habló del "prestigio que tiene el baloncesto español en todo el mundo" y destacó a todos los galardonados. "Gracias por compartir una noche inolvidable con nosotros", apuntó.

La FEB y el diario deportivo 'As' celebraron esta segunda edición en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde fueron reconocidos 19 nuevos miembros que se reparten entre siete jugadores y jugadoras, tres entrenadores, un árbitro, un equipo, tres directivos, dos periodistas, un médico y una institución.

Los jugadores son Clifford Luyk, Nino Buscató, José Manuel Calderón, Blanca Ares, Elisa Aguilar, el brasileño Oscar Schmidt y la letona Uliana Semenova, mientras que los entrenadores reconocidos serán Lolo Sainz, Aíto García Reneses y, a título póstumo, Javier Imbroda.

También ingresaron el equipo que logró la histórica plata olímpica en Los Angeles'84, el excolegiado Francisco Monjas y, como contribuidores, el exjugador y médico Jorge Guillén, el periodista Pedro Barthe; los fallecidos Ernesto Segura de Luna, Raimundo Saporta, Pilar Godia y Héctor Quiroga, y la Junta de Andalucía.

En recuerdo de Raimundo Saporta, recogió el reconocimiento 'in memoriam' Felipe Reyes como Embajador del Real Madrid. "No tuve la ocasión de conocerle, pero todos quienes sí le conocieron y me han hablado de él lo han hecho de una persona importantísima en el crecimiento y la historia de nuestro deporte", dijo.

Otro momento emocionante fue el de Juan Antonio Corbalán, el capitán de España en la plata de Los Angeles 1984. "Los equipos que quieren ser distintos se aglutinan en dos factores especiales, y uno de ellos, por lo que he escuchado hoy, por el ejemplo que nos han inculcado nuestros predecesores, lo que nos han enseñado nuestros entrenadores, es lo emocional. Por eso creo que los éxitos que celebramos hoy y los que celebraremos en el futuro son por este vínculo. Este espíritu es lo que nos hace únicos", apuntó.