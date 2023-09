Carvajal: «Como jugador no puedo ponerle ninguna pega a Rubiales»

Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, abogó por la «presunción de inocencia» en el ‘caso Rubiales’ y defendió el buen trato recibido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido por FIFA por su comportamiento tras el Mundial femenino.

«La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega», aseguró en rueda de prensa.

Carvajal dio su punto de vista sobre el beso no consentido que Rubiales dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la conquista del Mundial por parte de la selección española femenina.

«En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie», manifestó.

«Defiendo la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme», insistió en una pregunta posterior de una comparecencia que monopolizó un tema.

Carvajal expresó el punto de vista de los internacionales, respondiendo a las críticas que consideran tardío o tibio el comunicado realizado. Dejó claro que todos los jugadores estaban «conformes» en su realización.

«Nuestro comunicado es muy complicado por poner de acuerdo a 24 opiniones dentro del vestuario y lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas, para nosotros y cualquier aficionado a la selección. Creo que fue muy acorde a la situación y a lo que representamos».

«No he visto la respuesta de Rubiales. Elaboramos un comunicado en el que mostramos desacuerdo con los actos del presidente en la final. Él mismo ha pedido disculpas y ha asumido su error. Damos felicitaciones a la selección femenina y defendemos los valores del deporte que los queremos reflejados en el fútbol español. Cada uno puede opinar del comunicado si es más o menos contundente, pero creemos que era lo adecuado para la situación», explicó.

Una de las razones que expuso Carvajal para realizar el comunicado fue «para evitar desconcentración» y que les «pudiese afectar en lo deportivo», ya que el deseo de los internacionales es «hablar solo de fútbol» y estar «focalizados en los dos partidos muy importantes» que encaran ante Georgia y Chipre de clasificación a la Eurocopa 2024.

«Nosotros somos ejemplo o estamos en el foco de mucha gente para lo bueno y lo malo. No es una situación o un tema agradable para nosotros. Ojalá se hablase más del campeonato del fútbol femenino que hemos conseguido. No es una situación cómoda, estamos para lo que estamos pero somos profesionales y sabemos lo que significa defender este escudo. Defendemos a España y a nivel mediático hay que intentar que todo se calme», manifestó.

En cuanto a la figura de Luis de la Fuente como seleccionador, Carvajal se centró en lo deportivo una que vez que pidió perdón por su comportamiento en la Asamblea y los aplausos a Rubiales.

«El míster hace una comparecencia al dar la lista que intenta responder a todos los medios. Hizo un comunicado para aclarar su situación y nosotros en lo deportivo estamos a muerte con él. Llevamos varias convocatorias, fue partícipe del título en la Nations League y ahora tenemos un objetivo bonito por delante que es clasificarnos para la Eurocopa», sentenció.