El Cádiz, en estado crítico

El Cádiz cierra el fin de semana de la jornada 4 con cero puntos y la permanencia de un problema muy grave: no es capaz de marcar. Los de Sergio González llevan sin anotar un gol desde incluso antes del inicio de LaLiga, y, por contra, reciben muchos más de lo esperado.

El club cadista no ha dado con la tecla para solucionar el problema que tiene en el ataque. Con tres grandes nombres en la delantera -Lucas Pérez, Negredo y Lozano-, Sergio no ha encontrado la forma de compenetrar una pareja o establecer a un único punta que sea una referencia fiable. La realidad es que arriba apenas genera peligro, y desde hace tiempo no se recuerda una ocasión manifiesta de gol -poco más que un par de remates a centros que no han dado problemas a los guardametas rivales-. Ni siquiera en casa.

Por otra parte, la defensa también ha empeorado respecto a periodos anteriores. Cuando no se defienden correctamente los pases entre líneas o las jugadas de triangulación, tiros posibles de parar acaban en la red. Pocos parecen salvarse de esta espiral de desánimo en la que está inmersa el equipo, e incluso sus mejores efectivos quedan lejos de ser los que consiguieron la permanencia en la anterior campaña.

Este inicio liguero podría condicionar gravemente el devenir del curso de un equipo que lucha por la permanencia, para el que lograr los primeros tres puntos se ha convertido en algo vital. Se espera un cambio de esquema por parte del entrenador, que implique principalmente el establecimiento de una pareja de centrales fiables y una solución arriba, donde se ha visto en determinadas ocasiones que Lozano solo no funciona. El cuadro amarillo debe darse un lavado de cara en todas las parcelas si quiere salir -hecho que urge- del último puesto de la categoría.