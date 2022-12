El exfutbolista brasileño Pelé fallece a los 82 años

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', considerado uno de los mejores de la historia de este deporte, ha fallecido este jueves a los 82 años después de sufrir problemas de salud desde finales de noviembre, según confirmaron O Globo y Folha de Sao Paulo.

El exdelantero, tricampeón del mundo con la 'Canarinha', llevaba ingresado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo desde el pasado 29 de noviembre y su estado de salud fue empeorando con el paso de los días, pese a que tanto él como su familia intentaron mandar mensajes tranquilizadores.

'O Rei', como era conocido, tuvo que pasar por el quirófano en octubre de 2021 para que le extirpasen un tumor en el colon y desde entonces había tenido que visitar de manera regular a sus médicos para recibir quimioterapia y tener más de un ingreso en cuidados intensivos. Además, a principios de 2022 se informó que sufría de metástasis.

Pelé ingresó a finales de noviembre y fue su hija Kely do Nascimento la que desmintió las primeras noticias de que había sido trasladado a cuidados paliativos del centro. El propio exjugador, en su perfil oficial de 'Instagram', también aseguró que su presencia en el Albert Einstein se debía a su "visita mensual".

El hospital aclaró que el ingreso de 'Pelé' se debió a un rechazo de su tratamiento con quimioterapia y los primeros partes médicos de esos días eran esperanzadores para el exdelantero del Santos FC, cuyo estado de salud se mantenía "estable" pese a haber sufrido infecciones respiratorias.

"Está enfermo, es mayor, pero en cuanto se sienta mejor se irá a casa", dijo entonces Kely do Nascimento, mientras que su hermana Flavia reiteró que el astro del fútbol brasileño no estaba en paliativos. "Es muy injusto que se diga que está en el final de su vida y en cuidados paliativos. No es cierto amigos, créannos", afirmó.

Pese a todo, el exjugador brasileño no podía recibir el alta y el día 21 de diciembre se comunicó que había sufrido un empeoramiento en su estado de salud tras "presentar progresión de la enfermedad oncológica" y requerir "mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas".