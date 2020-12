El fútbol base vuelve a competir

Tras casi diez meses de parón por culpa de la pandemia, el fútbol base ha vuelto a la competición. El Correo de Andalucía ha podido ser testigo de este regreso gracias al equipo benjamín del Valencina Fútbol Club . La motivación de todo niño que juegue al fútbol es la competición, y buena prueba de ello han dado estos jóvenes futbolistas del club blanquiazul, que desde que se anunció que iban a volver a jugarse los partidos su rendimiento aumentó de forma considerable.

Este retorno no ha sido fácil, ya que se ha tenido que esperar a que se levantasen las restricciones que evitaban salir del municipio de residencia si no era por motivos laborables o con una causa de peso justificada. Tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de la posibilidad de moverse entre municipios de la misma provincia, no tardaron en confirmarse los primeros partidos, y este ha sido uno de ellos.

Obviamente, se ha de seguir un protocolo muy estricto de higiene y seguridad, en el que entra el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, exceptuando el tiempo que los futbolistas estén en el terreno de juego, al igual que controles de temperatura a la entrada al recinto deportivo y dispensación de gel hidroalcohólico.