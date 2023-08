La RFEF responde a Hermoso

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha subrayado que participar en la selección «es una obligación» para las jugadoras que son convocadas y ha contestado a la versión de «la señora Jenni Hermoso» sobre el beso del presidente Luis Rubiales con una serie de imágenes que intentan demostrar que fue la jugadora la que alzó en brazos al dirigente, como sostiene este.

En un comunicado difundido esta madrugada, después de los emitidos previamente por la propia Hermoso, que negó que el beso fuera consentido, y por las jugadoras internacionales, que renunciaron a jugar en la selección mientras no haya cambios en la selección, la RFEF señaló que «respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras de querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello».

La federación indica que sus órganos competentes que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con Hermoso, «habiendo resultado infructuoso en todo momento».

«La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF, que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente», dice el comunicado.

Rubiales manifestó durante la asamblea federativa celebrada este viernes que el beso en la boca que dio a Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial femenino fue «espontáneo, mutuo, eufórico y consentido» y que la jugadora le levantó del suelo: «Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo».

Posteriormente, Hermoso respondió a través del sindicato FutPro que «en ningún momento» consintió el beso que Rubiales le «propinó».

«Y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho», aseguró Hermoso.

En su nueva nota, la RFEF adjunta cuatro imágenes con Rubiales subido en los brazos de la jugadora, que según el organismo «son pruebas concluyentes de que el presidente no ha mentido».

«La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan, ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora», dice la federación.

«La RFEF y el Sr. presidente, ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato Futpro, va a iniciar las acciones legales que corresponden», agrega.