LaLiga 2022/23 en diez focos

El equipo blaugrana ganó 11 partidos por 1-0, sufriendo hasta los minutos finales. Algo a lo que los azulgrana no están acostumbrados, porque la clave de los éxitos del Barcelona es: “su estilo”, aseguraba Xavi. “El estilo no se negocia. Es el que es. Es el que nos ha dado todos los triunfos. Y a quien lo ponga en duda le diría que renunciar a él sería el mayor error de la historia del club”, defendió Xavi en rueda de prensa a mediados de temporada.

A pesar de no cumplir con las expectativas de juego en líneas generales, los resultados han sido suficientes para cumplir con el primer gran objetivo de la temporada. No le tembló el pulso con veteranos como Gerard Piqué, que se retiró, e incluso quitó la titularidad a un indiscutible como Jordi Alba. Además consiguió que el equipo fuese un grupo unido y remase en la misma dirección.

Ya nadie duda del internacional francés. Ni en su club, cuando en verano no era así, cuando discutían la conveniencia de sostener el pago de los 40 millones de euros para su traspaso del Barcelona, cuando se plantearon incluso una salida. Ni fuera de él. Ni siquiera la limitación de media hora en seis de las primeras siete jornadas, cuando el Atlético rebuscó y consiguió aligerar el precio de compra a la mitad, ha reducido su tremenda temporada.

De los 20 equipos, once han mejorado su promedio de puntos desde el Mundial en adelante (Atlético, Real Sociedad, Villarreal, Mallorca, Girona, Sevilla, Celta, Cádiz, Getafe, Espanyol y Elche) y nueve lo han empeorado (Barcelona, Real Madrid, Betis, Osasuna, Athletic, Rayo, Valencia, Almería y Valladolid). Desde la reanudación de la Liga hasta la última, los tres peores equipos por puntuación han sido el Elche, el Valencia y el Valladolid.

Antes del Mundial ya contaba con trece tantos en LaLiga. Qatar 2022 cortó su progresión. No lo pasó muy bien con su selección, víctima del planteamiento conservador del técnico Czeslaw Michniewicz. A la vuelta no volvió a marcar hasta el 10 de febrero, ante el Betis. Pero a la postre sus goles han sido importantes para el título de los barcelonistas.

La decisión no ha podido salirle mejor al club del Ramón Sánchez Pizjuán. La metamorfosis de un equipo prácticamente a la deriva ha sido absoluta. Con un mensaje sencillo, claro, que devolvió la confianza a la plantilla, ‘Mendi’ enderezó la nave de forma radical y además puso la guinda con la consecución de la Liga Europa y el acceso de nuevo a la Liga de Campeones.

Chen Yansheng es el propietario del Espanyol desde enero de 2016. El equipo blanquiazul, penúltimo en la clasificación, ha descendido dos veces en las últimas cuatro campañas, cuando, antes de su llegada, no pisaba la categoría de plata desde hacía 26 años, desde 1994 hasta julio de 2020, cuando consumó su caída al abismo, del que regresó en un curso.

«Que a nadie le quepa ninguna duda que se va a seguir trabajando al máximo por el club. Fallar en el camino es natural y lo que no haré es bajar la cabeza, sino que voy a persistir para buscar y dar lo mejor a esta entidad. La noticia de la venta del club salió de España, y repercutió en Brasil, pero nunca he pensado venderlo», expresó este lunes Ronaldo Nazario, el máximo accionista y presidente del Valladolid, desde 2018, ante su segundo descenso.

No suelen estar en el foco de atención. Es más, huyen del protagonismo. Desde la sencillez, el trabajo diario y constante, se han convertido en dos auténticos arquitectos de dos proyectos sencillamente bonitos.

«Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, en la última jornada... Sin palabras». El mensaje del Atlético de Madrid, minutos después del 2-2 con el que el Villarreal lo apartó del segundo puesto, con un aparente penalti por la mano de Aissa Mandi a un remate de Antoine Griezmann y con una posible falta a Álvaro Morata en el 2-2 de su adversario, incide en una idea que transmitieron antes otros clubes con otras frases, otras fórmulas, en las redes sociales, en las declaraciones, en protestas multitudinarias de público, con comunicados oficiales, sin nadie conforme, entre una polémica incesante.

LaLiga termina con el VAR en un debate feroz y expone a los árbitros en el centro de la polémica, por la interpretación de cada jugada, de cada mano, de cada penalti.

Un ejemplo: el Valladolid, con aquel gol invalidado contra el Sevilla al borde del descanso en el estadio Nuevo Zorrilla, cuando el tiro de Sergio Escudero entró a portería, pero no fue gol porque se había señalado justo el descanso. ¿Qué habría sucedido con ese tanto si hubiera sido válido? Hoy está descendido.

La mano de Mandi al remate de Griezmann es el último frente abierto. «Yo creo en el VAR. No tengo ninguna duda de que nos viene a ayudar. Ojalá que lo puedan seguir mejorando. La gente que le toque actuar en esa faceta nos pueda transmitir y que todos interpretemos lo que vemos, porque imagino la gente en su casa, que pega la pelota en la mano y te dicen que la mano no pega en la mano cuando va de cara a gol... Es muy difícil explicarlo. Nos da la tranquilidad de que no teníamos nada en juego tremendamente importante, porque imagínate perder una Liga o irte al descenso por esto...», reflexionó Diego Simeone.

La temporada recién terminada de LaLiga Santander también incidió en una necesidad: la tecnología de gol. El segundo tanto del Atlético de Madrid al Espanyol, a tres jornadas del final, con el conjunto blanquiazul en la pugna por la permanencia, avivó la polémica. Empleada en la Liga de Campeones y en algunas de las grandes competiciones, en la Liga española no es utilizada aún. El tanto concedido, sin una imagen totalmente definitoria de si el balón entró o no a gol, reavivó la discusión. El Espanyol pidió la nulidad del partido.