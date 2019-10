Las futbolistas de Primera División anuncian la convocatoria de una huelga

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino les ofrece una jornada mínima de 20 horas semanales y 16.000 euros brutos al año. Las futbolistas exigen una parcialidad del 75 por ciento, 30 horas en la suma de la semana. "Somos futbolistas el cien por cien de nuestro tiempo", reiteró Tirapu.

Esta medida "drástica", según apuntó la jugadora del Athletic Club, llega porque la negociación "se había estancado" en los últimos meses.

"Creemos que es el momento del fútbol femenino y tenemos que luchar por nuestras compañeras. Tenemos que hacer un trabajo para el resto, no solo para nosotras (...). No podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos", sentenció.

La negociación entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y los sindicatos UGT, Futbolistas ON y AFE comenzó el 4 de octubre de 2018, con un primer encuentro en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Un año después, las posturas siguen alejadas por lo que las futbolistas han anunciado una huelga después de haber "rebajado las líneas rojas".

"Les estamos allanando el camino a las futbolistas que llegan por detrás", cerró Tirapu.