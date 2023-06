Los Palacios rebautizará sus campos de fútbol con los nombres de Fabián y Gavi

Los Palacios y Villafranca, que sigue sin creerse el sueño de haber contribuido con casi un tercio del once inicial de la Selección Española a su victoria en la Nations League, sopesa en esta resaca de felicidad la posibilidad de rebautizar sus estadios de fútbol, el Marismas y el San Sebastián, con los nombres de dos de las estrellas que han contribuido decisivamente a la gesta, el palaciego de 27 años Fabián Ruiz, del París Saint-Germain, y su paisano de 18 Pablo Páez Gavira Gavi, flamante campeón de la pasada Liga. El tercer jugador palaciego que ha formado parte de ese histórico triunvirato decisivo para la victoria española (los tres han supuesto el 27,27% del once inicial) es Jesús Navas, que con esta se ha convertido además no solo en el jugador español de más edad en participar tan activamente en la Selección Española, sino además en el único que ha logrado ser Campeón del Mundo, Campeón de la Eurocopa y, ahora, campeón de la Nations League. Pero Navas ya tiene un pabellón a su nombre en este municipio sevillano de poco más de 38.000 habitantes, el del barrio de La Nana que se nombró así cuando él no tenía ni veinte años, al comienzo de su carrera. De hecho, hubo voces críticas con aquel homenaje en una época, la primera década de este siglo, en la que se desconocía el futuro del jugador. El tiempo y las gestas absolutamente increíbles del capitán sevillista terminaron por justificar sobradamente aquella arriesgada decisión.

De modo que, si todo sale según los planes del flamante equipo de gobierno de Juan Manuel Valle (IP-IU), que acaba de concatenar su cuarto mandato y su tercera mayoría absoluta, el estadio municipal Marismas, o el de San Sebastián, pasará a llamarse estadio municipal Pablo Páez Gavira o Gavi, como es más conocido el jovencísimo futbolista, y el campo de fútbol San Sebastián, o el Marismas, se renombrará como Fabián Ruiz Peña. Precisamente Gavi salió muy pronto de la cantera de La Liara, el equipo local que entrena y recibe a sus adversarios en el campo municipal Marismas, mientras que Fabián fue alumno de la Escuela Municipal de Fútbol. En el estadio San Sebastián es donde juega Los Palacios C.F.

La propuesta, al parecer, hace meses que lleva madurándola el equipo de gobierno de Valle, desde antes de las pasadas elecciones, pero el alcalde solo se refirió a esta posibilidad hasta cuando tuvo a los tres campeones en el balcón del Ayuntamiento el pasado miércoles, en un recibimiento multitudinario que llenó la plaza de Andalucía con varios miles de palaciegos de todas las edades para aclamar a sus tres héroes. Valle les lanzó una pregunta públicamente: “¿Qué me diríais si os planteara la posibilidad de llamar con vuestros nombres a los campos de fútbol de nuestro pueblo?”. La pregunta era más retórica que directa, y evidentemente cosechó las sonrisas de los afectados y la aclamación de los miles de palaciegos que se concentraban enfervorecidos bajo el balcón municipal. Pero ahora llegará el momento de poner sobre la mesa la propuesta, más sosegadamente, y de “llegar a un consenso con los clubes de fútbol y con el mundo del deporte”, porque, dice Valle, “no me gusta tomar las decisiones sin respaldo”. En la pasada legislatura se bautizó la flamante pista de atletismo, precisamente junto a estos dos campos de fútbol, con el nombre del atleta palaciego Rafael Curado Tejero.