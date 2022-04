Louis van Gaal anuncia que padece un cáncer agresivo de próstata

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, anunció este domingo que tiene un cáncer de próstata por el cual está siendo tratado, hasta ahora sin que lo supieran sus jugadores.

El técnico neerlandés, de 70 años, explicó su situación durante un programa de televisión de su país, 'Humberto'. "No he querido decirlo a los jugadores porque podía influir en su juego. No morirás de cáncer de próstata, pero tengo una forma bastante agresiva. Hay muchas cosas que gestionar", dijo.

El preparador, que dirigió al Barça en dos etapa entre 1997 y 2003, explicó que iba a escondidas al hospital para que sus jugadores, que estas dos semanas de parón les dirigió en los amistoso ante Dinamarca y Alemania, no supieran de su enfermedad.

"Me iba por la noche al hospital, sin que mis jugadores lo supieran hasta ahora y entraba en el hospital por una puerta trasera. Que no haya salido a la luz dice bastante de mi entorno", añadió un Van Gaal que dijo llevar 25 sesiones de radioterapia.