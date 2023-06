Los Palacios y Villafranca: el pueblo de la Selección Española

Los Palacios y Villafranca, el séptimo municipio por población de la provincia, no solo demuestra su fertilidad por haberse convertido en la huerta sevillana -y no solo por su afamado bombón colorao-, sino también por ser el pueblo español que más estrellas del fútbol ha aportada a la Selección Española, como demuestra hoy el hecho de que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se haya acordado nada menos que de tres profesionales criados en este municipio del Bajo Guadalquivir: Jesús Navas, campeón del Mundo en 2010 e histórico capitán del Sevilla FC, flamante campeón esta misma semana, y por séptima vez, de la Europea League; Fabián Ruiz Peña, una de las joyas del Real Betis que triunfó luego en el Nápoles y que ahora se codea con los más grandes del París Saint-Germain; y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, el niño de La Masía que se ha convertido en una auténtica revelación no solo del Barça, sino del fútbol español. Como Navas juega de lateral y Fabián y Gavi de centrocampistas, sería posible que los tres jugasen en algún momento simultáneamente en el combinado nacional.

Para Navas, desde luego, es “un orgullo volver a sentir esta felicidad”, ha declarado quien llevaba más de cuatro años sin ser convocado por el míster, “por lo mucho que para mí significa jugar con la Selección”. También es cierto que el míster de antes, Luis Enrique, apostaba más por los jugadores del norte y De la Fuente parece haber diversificado los orígenes de los convocados. La fase final de la UEFA Nations League se disputará en los Países Bajos entre el 14 y el 18 de este mes. Países Bajos y Croacia se medirán en el terreno de juego el día 14 en la primera semifinal, mientras que Italia y España lo harán el día 15. La disputa por el tercer puesto se celebrará el día 18 a las 15.00 horas, y la gran final será ese mismo día pero a las 20.45 horas.

El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IP-IU), recién elegido por cuarta vez en su pueblo, ha felicitado a los tres jugadores y asegura que se trata de “un hecho inédito en la historia de la Selección y un orgullo para nuestro pueblo”.