'Papu' Gómez asegura que su positivo se produjo "de forma accidental e involuntaria"

El futbolista argentino Alejandro 'Papu' Gómez ha asegurado que la "presunta infracción" cometida al dar positivo en un control antidopaje de hace un año, cuando aún era jugador del Sevilla, se produjo al consumir "por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada" una cuchara del jarabe para la tos de su hijo, insistiendo que en nunca ha tenido "la intención de recurrir a una práctica prohibida".

"En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años", señala en el inicio de un comunicado publicado en redes sociales.

Sin embargo, aseguró que en ningún momento ha tenido la intención de recurrir a sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. "Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", manifestó.

Así, explicó cómo se produjo supuestamente el hecho que dio origen a su positivo. "La presunta infracción tiene su origen en la presencia de terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol", apuntó.

Además, desveló que ha puesto el asunto en manos de sus abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario "no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa". "Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional", finalizó.

El centrocampista argentino, ahora en las filas del Monza italiano, recibió el viernes la notificación oficial de la sanción de dos años por dopaje, que no le impidió jugar el Mundial de Catar.