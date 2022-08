Pelé desmiente rumores sobre su estado de salud

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en tratamiento por un tumor en el colon, desmintió este lunes los rumores acerca de un supuesto agravamiento de su estado de salud y aseguró que está «muy bien».

«Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido», afirmó el triple campeón del mundo de 81 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El exdelantero del Santos y Cosmos acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece sonriente al lado de su esposa, Márcia Aoki.

«Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos los mensajes cariñosos de ustedes. Estoy muy bien y cuidando mi salud», garantizó.

Esta no es la primera vez que Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, recurre a las redes sociales para desmentir rumores sobre su delicado estado de salud.

El exfutbolista se operó hace casi un año de un tumor en el colon detectado durante una batería rutinaria de exámenes.

A partir de ahí, inició un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital algunas veces para seguir de cerca su evolución.

Desde entonces, su estado de salud ha estado rodeado de cierto misterio, pues son pocas las informaciones que salen desde su entorno, aunque de acuerdo con los boletines de salud de meses anteriores su cuadro se mantiene «estable».

La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.