Sexo, venganza y brujería: los sórdidos asuntos del fútbol francés

En un mundo que mueve millones de euros y sobre el que orbitan dudosas compañías interesadas en sacar tajada, los futbolistas de élite son, por su visibilidad, una diana perfecta, no solo para los asaltos o robos convencionales (como los ocurridos en las viviendas de varios jugadores del Paris Saint-Germain), sino para chantajes, extorsiones y venganzas.

Nada hacía presagiar que dos jugadores de la selección francesa con buena relación, que cantaban La Marsellesa juntos y abrazados, terminarían en los tribunales.

En octubre de 2015, en plena concentración de Les Bleus, Valbuena se presentó en la comisaría de Versalles para denunciar un chantaje por una cinta de contenido sexual de su propiedad que tenía almacenada en su móvil.

En este desagradable asunto, resultó implicado Benzema, por su relación con los chantajistas, unos aspirantes a delincuentes de poca monta. Seis años más tarde, los jueces consideraron que hubo «implicación personal» del delantero del Real Madrid en el chantaje al entonces jugador del Lyon.

Una llamada telefónica entre Benzema y su amigo de la infancia, Karim Zenati -a la postre también condenado-, lo atestiguan. «KB9» fue condenado a un año de cárcel, aunque exento de cumplimiento por no tener antecedentes penales. El jugador merengue desistió además de recurrir la sentencia, agotado por un proceso en el que se consideró una víctima.

Si Valbuena no levantó cabeza desde aquel episodio -no jugó más en la selección francesa, tuvo problemas conyugales y vagó por las ligas rusa, turca y griega-, Benzema también cumplió su particular penitencia deportiva.

Apartado por Didier Deschamps desde ese octubre de 2015, solo regresó a la selección en mayo de 2021, cinco años y medio más tarde, después de reconciliarse con Deschamps.

Durante ese período se perdió la Eurocopa de 2016 -Francia fue subcampeona en casa- y, sobre todo, el mundial de Rusia de 2018, que terminó con los galos como campeones.