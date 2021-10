Tebas alerta de un repunte de la violencia verbal y advierte de que actuará

"Si no controlamos la violencia verbal, que es el antecedente de la física, podemos acabar como en Francia. Por lo tanto la estrategia que teníamos antes de la pandemia, que fue ser muy duros con la violencia verbal , vamos a seguir aplicándola porque, si no, es el antecedente de la física", ha destacado.

" Nos hubiera gustado que hubiesen continuado pero también me gustaría que hubiera otros grandes jugadores en España como Haaland o grandes entrenadores como Guardiola o Mourinho , pero es lo que hay. Su ausencia no afecta a nivel internacional porque teníamos cuatro temporadas vendidas de los derechos audiovisuales y próximamente anunciaremos algún 'tender' importante que hemos hecho en algún país del mundo en el que hemos tenido una importantísima subida a pesar de que no esté Messi", ha señalado.

Con respecto a su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que "no ha mejorado".

"La Superliga sigue todavía viva. No en el concepto de la competición que plantearon, sino en un concepto para mí más peligroso: que los grandes clubes, los que más activos tienen, los más ricos, porque es la teoría de Florentino, son los que tienen que mandar en el fútbol y a los demás nos dan dinero por solidaridad y eso no puede ser. Por eso es imposible tener un acuerdo con el presidente del Real Madrid", ha lamentado.

El presidente de LaLiga ha recordado que ésta ha tenido el incidente CVC con el club madrileño en el que habían existido amenazas: "Nos iba a meter querellas y en la cárcel a nosotros, a los de CVC y a no sé cuántos más. No cabíamos ya en Alcalá Meco. No hay una relación fluida, ni muchísimo menos, con Florentino pero sí con el Real Madrid como institución, que es lo que hay que saber diferenciar".

Sobre su relación con el conjunto madrileño ha recordado que, desde que es presidente de la LaLiga, aquel ha impugnado "todo" lo que se aprueba en ella y ha explicado que le han interpuesto "cerca de cincuenta demandas".

"Eso demuestra que el modelo de Liga que existe ahora no le gusta a él. El otro día fue la Asamblea de Clubes y aprobamos las cuentas 39 de 42 clubes y creo que eso dice todo de lo que es LaLiga y hacia dónde vamos", ha subrayado.

Con respecto a la próxima salida a bolsa del primer club español el próximo viernes, el Intercity, ha comentado que es un proyecto "de inversor, de comprar una parte pequeña de un club".

"Me parece bien. Lo importante es que cada filosofía de cada club sea de acuerdo con lo que es la esencia y su historia. No es trasladable a todos los equipos pero sí a algunos. No sé qué futuro tendrá pero es un tema interesante a seguir. Creo que los clubes que vayan a bolsa tienen futuro. En Europa hay muchos como el Oporto o el Manchester United. El proyecto es interesante y hay que seguirlo. Si no lo haces no sabes qué va a pasar" ha apostillado.