Tebas: «Vamos a transfomar manera de disfrutar del fútbol en todo el mundo»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este jueves en la revista Influencers que «cuando dicen que los jóvenes no ven fútbol», se pone «malo» y apuntó al ser cuestionado sobre el futuro de la industria que van a «transformar la manera de disfrutar de la experiencia del fútbol en todo el mundo», tras la llegada del EA Sports como nuevo patrocinador.

Tebas defendió el gran consumo de la gente joven que hace del fútbol profesional en España. E incidió en las nuevas formas de acceso de este tipo de público a la competición y su entorno.

«Pero es que ni siquiera hay datos como para poder compararlos porque antes no podíamos llegar a los jóvenes desde los 12 años hasta su independencia económica. Lo que sí se puede demostrar ahora es que en las redes sociales lo que más se ve es el fútbol. Otra cosa es que se monetice o no, aunque nunca se ha monetizado la gente joven (salvo que fueran al estadio y pagaran una entrada). Lo que hay que trabajar es que en las redes sociales nos vean, ya sean resúmenes, programas de fútbol o lo que sea. En TikTok lo que más se ve es fútbol, una red social que ve gente de entre 14 y 22 años. Si no se viese el fútbol en esas cantidades, ¿TikTok gastaría millones patrocinando la Eurocopa?», explica Tebas.

«Nosotros tenemos datos que muestran que según los jóvenes van cumpliendo años, cambian la ventana por la que llegan al fútbol; por eso tenemos que trabajarlas muy bien todas. Por ejemplo, una persona ya económicamente independiente y de más de 28 años empieza a utilizar más Facebook que otros canales que utilizaba antes, y ahora es cuando empieza a pagar por ver fútbol –antes se lo pagaban sus padres–. Y eso es lo que tenemos que trabajar muy bien», añade.

«Cuando dicen que los jóvenes no ven fútbol me pongo malo, porque significa que no tienen ni idea y que no han estudiado la realidad. El proyecto de CVC lo que nos permite es anticipar inversiones –porque el dinero es para inversión- que habrían tardado quince o veinte años en hacerse. Si destinas 1.800 millones sólo para infraestructuras, se van a reformar estadios, se van a digitalizar, etc. Pero si ese dinero no hubiese aparecido, los clubes no van a invertir en infraestructuras porque el dinero que tienen es para mantener la categoría o conseguir los objetivos deportivos», argumenta el presidente de LaLiga.

Tebas abordó las consecuencias de la llegada de un nuevo patrocinador como EA Sports. «LaLiga y EA Sports han consolidado su vinculación con un acuerdo adicional para revolucionar la forma de consumir fútbol en todo el mundo. Esta alianza supondrá una evolución histórica en las retransmisiones televisivas, en el consumo de contenidos y en la manera en que se interactúa con los fans, y está llamada a ser una verdadera transformación en la manera de disfrutar de la experiencia del fútbol en todo el mundo».

«Somos un producto muy atractivo. La emoción forma parte de nuestro ADN y eso, añadido a nuestros valores de marca, se identifica con los valores de muchas compañías con las que hemos trabajado mano a mano en LaLiga. La evolución lógica hacia la digitalización nos acerca a este tipo de socios. Si a eso le añadimos el componente emocional, nuestra relación con EA Sports supondrá una transformación en la experiencia con los fans», añadió.

Preguntado sobre la salida de Cristiano Ronaldo y Messi en su momento, la no llegada este año de Mbappé al Real Madrid y Haaland y su repercusión en LaLiga, Tebas, se mostró rotundo. «Si miramos los clubes en los que están, veremos que son clubes que hacen dumping económico. Claro que nos gustaría que hubieran venido, pero tampoco estaban el año pasado. Mbappé se ha quedado en una liga que no es competitiva (si nosotros recaudamos a nivel internacional 800 millones de euros, ellos recaudan 70 teniendo también a Messi, Neymar...). La liga italiana, cuando ya tenían a Cristiano Ronaldo allí, no sacó más de 180 millones de euros por sus derechos internacionales. Y nosotros sacamos 800 millones de euros cuando ya se habían ido de aquí Messi y Ronaldo».

«Claro que nos gustaría tenerlos aquí, pero no es imprescindible. Yo prefiero no tener clubes que hagan dumping económico como el Manchester City o el PSG en LaLiga porque eso nos hace más fuertes que tener esos jugadores», precisó.

Tebas está reelegido hasta 2024. Preguntado por su futuro, dijo que desea seguir al frente de LaLiga. «Continuar. Quiero que esté totalmente desarrollado el plan Impulso que vamos a desarrollar con el dinero de CVC porque me han elegido presidente para proyectos de este tipo. Este anticipo de quince años lo valoraremos dentro de cinco o seis años y no puedo decir que me voy a mitad del proyecto».