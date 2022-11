Una leyenda del fútbol rechaza ir a Qatar en solidaridad con las protestas

La leyenda del fútbol iraní Ali Daei anunció este martes que ha rechazado una invitación de la FIFA para acudir al Mundial de Qatar como muestra de solidaridad con las familias que han perdido a seres queridos, en una aparente muestra de apoyo a las protestas que sacuden Irán.

“En unos días en los que la mayoría de nosotros no nos sentimos bien, he dicho que no a una invitación de la FIFA y la Federación de Fútbol de Catar para asistir al Mundial con mi mujer y mis hijas”, dijo en Twitter el exdelantero.

El exfutbolista del Bayern Múnich, que dirigió a la selección persa entre 2008 y 2009, explicó que rechazó la invitación para “estar en su país y expresar su apoyo a todas las familias que han perdido a seres queridos”.

“Espero mejores días para Irán y los iraníes”, finalizó el que fuera capitán del equipo nacional de Irán entre 2000 y 2006.

Daei ostentó durante años el récord de máximo anotador de selecciones con 109 goles, título que le arrebató Cristiano Ronaldo en 2021.

El mensaje de Daei parece un claro apoyo a las protestas que sacuden Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

Al menos 326, entre ellos 43 menores de edad, han muerto en la represión policial, según la a ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Daei se convierte así en la última figura pública y en especial futbolista en mostrar su apoyo a unas protestas protagonizadas sobre todo por jóvenes al grito de «mujer, vida, libertad” y en las que se queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.

A principios de este mes el futbolista Saeed Piramun celebró su gol contra Brasil en la final de la Copa Intercontinental de Fútbol Playa en Emiratos Árabes imitando un corte de pelo, un gesto de apoyo a las protestas.

Además, en las primeras semana de las movilizaciones, varios futbolistas mostraron su apoyo a los manifestantes, como fue el caso en el Irán-Senegal del 27 de septiembre, cuando los jugadores iraníes escucharon el himno con chaquetas negras.

Ante esta situación, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) advirtió la semana pasada que castigará a los jugadores que hagan gestos de carácter político siguiendo el Código de Ética del Comité Olímpico y las normas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Aunque el fútbol es el deporte más popular, el caso más sonado de apoyo de una deportista a las protestas fue el de la escaladora Elnaz Rekabi, quien compitió en Seúl sin velo, una acción que causó un gran revuelo.

La deportista afirmó después que la falta del velo se debió a un despiste, pero ello no impidió que cientos de personas la recibiesen en el aeropuerto de Teherán al grito de “campeona».