Ibai Llanos: «Estoy sorprendido por la naturalidad de los futbolistas»

Ibai Llanos está siendo uno de los grandes animadores de la cuarentena en las redes sociales. Primero organizó un derbi sevillano en el videojuego FIFA20 con el sevillista Sergio Reguilón y el bético Borja Iglesias, y ahora ha juntado a un jugador por cada equipo de LaLiga Santander para un torneo virtual benéfico.

En días de confinamiento por el coronavirus, este joven bilbaíno de 24 años, convertido en celebridad por su capacidad para narrar desde videojuegos (especialmente 'League of Legends') a cualquier cosa (carreras de canicas, competiciones de perros...), ha compartido estos días videojuegos con varios deportistas.

Su propuesta a través de Twitter de disputar un torneo benéfico del simulador de fútbol con un representante por cada uno de los equipos de Primera no tardó en tener afirmativas, hasta el punto de estar "sorprendido" por "la naturalidad" de los futbolistas, según explica a EFE. "Es una buena oportunidad para los eSports", añade.

- Pregunta (P): Propuso un torneo del videojuego FIFA20 con futbolistas, ¿ya ha conseguido convencer a todos los clubes?

- Respuesta (R): Sí, ya están los 20 cerrados, faltaba algún club que tenía que decidir, porque quieren buscar al mejor jugando al FIFA para que pueda ganar el torneo.

En el Real Madrid hicieron un triangular y ganó Marco Asensio, en el Barça se apuntó Sergi Roberto; del Atlético tenían dudas sobre unos cuantos, parece que va a ser Marcos Llorente; del Sevilla Sergio Reguilón y del Valencia jugará Carlos Soler.

- P: ¿Cómo será el torneo?

- R: Este jueves haremos un sorteo. Los equipos del puesto 13 al 20 de LaLiga jugarán una ronda más y los que ganen se unirán a los doce primeros y haremos un cuadro con formato clásico de octavos de final, cuartos, semifinales y final.

- P: ¿De dónde viene la idea? Estos días ha tenido varias partidas con jugadores de LaLiga...

- R: Con Reguilón y Borja (Iglesias) me llevo desde hace tiempo, Reguilón es amigo de buenos amigos míos y entró en los eSports (es socio del 'Team Heretics') y Borja lo mismo. Surgió porque hay varios futbolistas que me siguen en la redes sociales, que yo ni lo sabía. Como están encerrados por la cuarentena, alguno tuiteó que le apetecía jugar, que si alguien se echaba unas partidas. Surgió así, de forma natural, igual que lo del torneo.

- P: El torneo será retransmitido a través de internet ('streaming') y tendrá un carácter solidario.

- R: La idea es que todo lo que se genere en el 'streaming', como Twitch (plataforma de 'streaming' de videojuegos) permite ver hasta el último céntimo que se haya generado, lo donaremos. Yo por mi parte quería donar lo que haya generado, así que si se generan 6.000 euros, pondré otros 6.000 de mi bolsillo. Ya que lo hacemos que sea una causa benéfica y bonita, y no solo por a ver quién gana

- P: ¿A quién se donará?

- R: Creemos que ahora la causa que nos concierne es la ayuda contra el coronavirus, todo lo que sea ayudar a los sanitarios con el material o los recursos que ellos necesiten, se destinará ahí. Ya se puso en contacto conmigo Unicef, que está con la OMS (Organización Mundial de la Salud) y será para esto. Precisamente el torneo se juega por culpa del coronavirus.

- P: ¿Le ha sorprendido que en estos días tantos jugadores se interesen por los eSports?

- R: Es una barbaridad, está claro que el hecho de que todos estemos en casa encerados en cuarentena ha hecho que nos juntemos más de lo habitual. Yo sé que a muchos futbolistas les gustan los videojuegos, pero si juegas 'Champions', Liga, tienes que viajar y concentrarte, el tiempo que tienes es el mínimo.

Ahora que tenemos todos tiempo libre, ha hecho que nos juntemos unos cuantos, pero estoy muy sorprendido por la naturalidad de los jugadores, se han animado un montón a hacer cosas, todo ha sido muy natural.

Hablas por redes sociales, ¿quien juega? Como si fuera un grupo de colegas. Obviamente no somos amigos como tal, pero ha sido así, muy natural, no hay ninguna marca, ningún representante, ni ningún interés de por medio. No tiene más misterio.

- P: En un momento en el que los deportes han tenido que parar por la pandemia, ¿es la oportunidad para los eSports para darse a conocer?

- R: Sí, la verdad es que es una buena oportunidad, es feo decirlo porque ojalá no hubiera pasado el coronavirus, no hubiera gente en sus casas encerrada, no hubiera personas fallecidas ni despidos a los trabajadores. Pero obviamente, la gente sigue haciendo su trabajo, yo en el 'streaming', las ligas de eSports continúan y tienen un montón de trabajadores, y como ahora no hay deporte, es una buena oportunidad para que la gente conozca cómo es el deporte virtual y si le interesa o no.

- P: Ha narrado todo tipo de competiciones, ¿narrar deporte le gustaría?

- R: Sí, he tenido algunas colaboraciones en deportes, me llamaron de Onda Vasca para hacer un Barça-Athletic, también con 'El Chiringuito', he tenido ofertas este año para hacer fútbol y baloncesto, pero yo necesitaría mínimo dos o tres semanas o un mes de preparación con un experto, porque me gusta ir informado.

Preferí dejarlo y centrarme en esto de hacer 'streaming' en G2 (el equipo de eSports del español Carlos 'Ocelote' Rodríguez, para el que trabaja) y si me hubiera dedicado a los deportes tradicionales ahora estaría parado. Nunca sabes lo el destino te depara.

- P: ¿Qué recomendaría a alguien que estos días esté en casa y quiera conocer los eSports?

· R: Le recomendaría que entre en Twitch y ahí vea lo que más le gusta, porque hay de todo, desde 'League of Legends' a 'Fortnite', 'Call of Duty', 'Counter-Strike', hasta juegos clásicos como 'Tetris', 'Pokémon'... Que entre, investigue un poco y a lo mejor puede pasar tardes viendo 'streamings' igual que las pasa viendo una serie.