Jugadores del Betis critican a Lopetegui: «Sabían lo que hacían»

"Bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordán esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el 4º arbitro) cómo su entrenador le incitaba a "marearse y tirarse al suelo"", escribió Camarasa en su cuenta de Twitter.

Bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordan esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el 4º arbitro) como su entrenador le incitaba a “marearse y tirarse al suelo” . pic.twitter.com/oT3m0CZAUp

"Con este tuit no digo que Joan esté fingiendo o simulando, solo estoy contando lo que se ha escuchado en el campo", añadió un Camarasa condenando también la actitud de Lopetegui. En la misma línea estuvo el también bético Juan Miranda. "Condeno completamente lo que pasó en la grada, y espero que Jordan esté bien. Todos hemos escuchado cómo su entrenador le incitaba a tirarse y marearse, sabían lo que hacían", escribió.

Además, Cristian Tello, Willian José y Borja Iglesias dudaron de las secuelas del impacto en Jordán y apuntaron que el Sevilla tuvo siempre la intención de no jugar. "En primer lugar quiero expresar mi rechazo total a cualquier acto de violencia, la actitud de este individuo no representa a nuestra afición. Por otro lado, los que estábamos a pie de campo hemos sido testigos en todo momento de lo que ha buscado el rival: no jugar", escribió Tello.

Su mensaje seguía con las mismas imágenes compartidas por Camarasa y Miranda, con Lopetegui hablando con Jordán, y una más del jugador sevillista golpeándose en la cara. Tanto Willian José como Borja Iglesias hicieron suyos los tuits de Tello en sus cuentas de Twitter. El brasileño añadió unas caras de payaso y el español, "es que los golpes en la cara marean mucho".