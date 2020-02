«El libro de la fama»: La poética y la épica del rugby

Cuando el 8 de agosto de 1905, los 29 integrantes de los Original All Blacks zarpaban a bordo del buque SS Rimutaka rumbo a Plymouth -escuchando a las 100 o 200 personas que cantaban Auld Lang Syne para despedirse de ellos- no sabían que ese viaje sería el comienzo de un mito. Estaban llamados a hacer historia. Jugarían decenas de partidos en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y Francia. 830 puntos a favor. 39 en contra. Una derrota en Gales que debería haber sido un empate. La épica, cada amanecer, en la punta de los dedos. Entre aquellos jugadores había empleados de banca, labradores, corredores profesionales, carpinteros, mineros o funcionarios del estado. Eran un equipo de otro mundo, eran los mejores de este mundo. Eran The Original All Blacks.

Lloyd Jones es el autor de «El libro de la fama». Los distintos registros que se mezclan a lo largo de las 210 páginas del volumen convierten el texto en una delicia. Desde menús que reflejan comidas o cenas del grupo, a anuncios locales aparecidos en prensa y, por supuesto, el relato del autor que utiliza tanto la prosa más austera como algo parecido a poemas en los que la lírica se dispara para arropar a una montaña enorme de épica.

Conocemos cómo fueron los viajes (la tormenta del viaje de ida pone los pelos de punta), cómo las victorias eran fáciles y dejaban espacio para el lucimiento, cómo el trato de los escoceses fue bochornoso o el de los irlandeses entrañable y divertido. El viaje se construye desde un recuerdo cercano al cuento fantástico en el que los héroes lo son porque no hay otro remedio.

La zona expositiva que utiliza Lloyd Jones para contar la derrota de Gales es de una belleza literaria aplastante, brutal. La verdadera épica de aquel equipo desde la poética.

El rugby se puede sentir desde el primer párrafo. Los valores envuelven cada imagen. Los hakas de origen maorí parecen escucharse al principio de cada partido. Y el entusiasmo de los británicos y de los franceses ante el mejor equipo de rugby del mundo es el hilo conductor que hace avanzar el relato hasta ser una historia de héroes del deporte.

«El libro de la fama» es uno de esos relatos que un aficionado al rugby no puede desconocer. Conviene tenerlo cerca y disfrutar de sus páginas.

La edición de Gallo Nero es estupenda. La traducción de Abraham Gragera es fina y respetuosa con el texto original.

Calificación: Precioso.

Tipo de lectura: Amena. Puede hacerse por partes y no necesariamente en orden.

Tipo de lector: Aficionados al rugby. Los que quieran saber de qué va este deporte.

¿Dónde puede leerse?: Tranquilamente, en casa. Ojo al final del libro porque la emoción es desbordante.