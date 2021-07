«Estamos dejándonos la piel cada día para sacar nuestra mejor versión en Tokio»

Sevilla estará representada en piragüismo en los Juegos Olímpicos de Tokio por Pablo Martínez. Este joven piragüista decidió cambiar la raqueta de tenis por la pala de piragüismo a los 16 años, y por fin, tras mucho tiempo esperando y un año especialmente difícil de preparación, afronta los JJ.OO con una ilusión increíble, y El Correo de Andalucía ha tenido el privilegio de hablar con él. - ¿Cómo se inició en el mundo del piragüismo? R: Bueno mis inicios en la práctica deportiva de piragüismo, fueron bastante tardíos en comparación con la mayoría de mis compañeros. Yo comencé a remar en la categoría Juvenil de primer año, lo que corresponde a la edad de 16 años. Sin embargo, sí que llevo viviendo piragüismo desde mi nacimiento, pues mi hermano David, uno de los principales causantes de todos mis éxitos, se inició en el piragüismo a la edad de 7 años, justo el año de mi nacimiento 1997, por lo que, desde pequeño, ya que mis padres son unos amantes del deporte y sobre todo de seguirnos allá donde compitamos, llevo siguiendo piragüismo y todas las competiciones de mi hermano. - ¿Cuándo decidió comenzar a competir al máximo nivel? R: Realmente no fue algo que estuviera planeado. Como comentaba, mis inicios en el deporte fueron algo tardíos, por tanto, pese a que sí es verdad que cogí un nivel medio bastante rápido, no destaqué a nivel nacional hasta el año 2019. Hasta ese año siempre había estado más centrado en mis estudios universitarios, estoy terminando un Doble grado de Fisioterapia y CCAFyD, y el deporte era parte de mi vida y relación con mis amigos pero de forma competitiva solo a nivel nacional. Fue en 2019 cuando junto con mi compañero Carlos Castaño, gracias a que los dos ese curso académico teníamos un poco de más flexibilidad, decidimos dedicarle un poco más de tiempo para intentar conseguir clasificarnos para un Campeonato de Europa sub-23, lo cual conseguimos y fue una experiencia 10. Es verdad que deportivamente no tuvimos resultados destacados, pero fue mi estreno en competiciones internacionales y junto a mi gran amigo y compañero de muchos años de entrenos Carlos, por lo que fue perfecto. Además ese año pude clasificarme para el Mundial Absoluto en c4-500m donde obtuvimos un 6º puesto, en el mundial preolímpico con las gradas repletas de gente y sobre todo muchísimos amigos y familia que se desplazaron hacia Szeged (Hungría).

- ¿Qué significa ser un atleta olímpico? R: Bueno, ser olímpico creo que es casi lo máximo a lo que puede aspirar cualquier deportista, es más que un sueño. Para mi es algo que desde que te inicias en el deporte planteas y ves, pero yo realmente nunca lo había tenido como un sueño alcanzable. Pero poco a poco, a lo largo de ir cumpliendo objetivos menores se ha ido convirtiendo en una meta y que hoy, a falta de que nos estrenemos el 2 de Agosto en estos ansiados JJ.OO, podremos decir que será una realidad. Como digo es casi lo máximo, creo que solo por encima estaría ser medallista olímpico, así que a seguir soñando. - ¿Cómo afronta Pablo Martínez los Juegos Olímpicos? R: Con muchísima ilusión y sobre todo con ganas, ganas de verme compitiendo allí junto con mi compañero Tano; ganas de sacar el fruto de nuestro trabajo y volver a competir juntos en otra competición como fue el selectivo nacional, después el preolímpico y ahora serán los JJ.OO nuestra cita más importante, y con ello dando lo mejor de nosotros ver hasta dónde podemos llegar.

- Teniendo en cuenta lo que ha supuesto la pandemia ¿Cómo ha sido la preparación para Tokio? R: Bueno, es cierto que esta pandemia genera mucha incertidumbre. En mi caso intento centrarme en el día a día y sacar lo mejor de cada entrenamiento en el lugar en el que esté y con lo que pueda, pues si algo me ha hecho aprender esta pandemia es que debemos vivir el presente y aprovechar cada momento porque de lo planificado y planteado hay muchos factores que pueden hacer que cambie. Pero sí es seguro que, si has aprovechado el momento que has podido, te afectará menos los cambios. - ¿Cómo le afectó que se pospusieran un año? ¿Le ha beneficiado? ¿O por el contrario le ha venido mal? R: En diciembre de 2020 tuve que rechazar entrar en el equipo nacional, porque la llamada no fue en las fechas normales (septiembre, octubre) que me hubiera dado pie a organizarme académicamente, pero tras el COVID, la Universidad quedo flexible gracias a la no presencialidad y pude dar el salto a entrenar con el equipo nacional, consiguiendo a final de temporada remar la única competición internacional de ese año, la Copa del mundo, el c2-1000m con un 8º puesto y el c2-500m con un 7º puesto, de nuevo en Szeged junto con mi compañero Ignacio Calvo. Por lo tanto, pienso que me ha beneficiado al 100%. Estoy seguro que si los JJ.OO hubieran sido en 2020 era completamente imposible que yo fuera a parte de ellos, salvo que fuera como espectador... Pero sí que el hecho de que se atrasará un año me ha dado pie a mejorar muchísimo y a poder tenerlo como una meta. - ¿En qué fase de preparación “pre-olímpica” se encuentra ahora mismo? R: Ahora nos encontramos en los últimos periodos de acumulación de trabajo, quedan pocas semanas y poco a poco iremos llegando hacia la puesta a punto para la competición. - ¿Dónde se está preparando para esta gran cita? ¿Por qué? R: Actualmente en Orense, hay unas condiciones muy buenas de agua, clima y también área de descanso y hospedaje. - Para los que no tengan demasiada idea de piragüismo, ¿Cuál es el rango de edad para estar al máximo nivel en este deporte? R: No es un deporte donde normalmente el máximo nivel se adquiera muy joven, pese a que mi compañero solo tenga 19 años y yo 23, seremos probablemente de los barcos más jóvenes de la competición. Esa edad de máximo nivel se sitúa alrededor de los 28-32 años, incluso cada vez más se ve que, con un buen trabajo, los grandes deportistas y ejemplos para nosotros como Saúl Craviotto (36 años), Teresa Portela (39 años), Sebastián Brendel (33 años) siguen siendo los referentes en sus modalidades.

- ¿Cómo se podría definir la prueba C2 1000 de piragüismo en la que vas a competir? R: Es una prueba que requiere mucha preparación, se habla que la modalidad de canoa y la distancia de 1000m es de la más dura física y mentalmente. Aunque yo pienso que todos los deportes son muy duros cada uno en su aspecto. Sobre todo, requiere una gran demanda física pues reduces un esfuerzo máximo prácticamente a 3 minutos y 30 segundos de prueba, lo cual también conlleva un gran trabajo mental de saber prolongar este esfuerzo y por supuesto una enorme compenetración con tu compañero pues es un barco asimétrico en el que cada uno rema por un lado y hay que equilibrar las fuerzas para que todo se centre en el avance más rápido y economizando fuerzas. En pocas palabras, es una prueba muy dura, pero muy bonita si estás preparado y sobre todo que el entrenamiento bien hecho se ve reflejado en la prueba. - Se han anunciado muchas ausencias para los Juegos. A nivel general ¿Qué esperas de la participación de España en los Juegos? R: Es cierto que hay ausencias, la mayoría por problemas físicos o prevención, son una pena las ausencias de Carolina Marín o Rafael Nadal que son ejemplos para todos los deportistas españoles y mundiales, o Ana Pérez deportista también sevillana del equipo de gimnasia artística. Pero bueno creo que hay que mandarles mucho ánimo y apoyo y estar seguros de que la delegación de España podrá hacer un buen papel en esta edición de los Juegos. - ¿Por qué no hay una gran afición al piragüismo en nuestro país en comparación con otros deportes? ¿Qué está fallando? R: Bueno, creo que en parte es un deporte condicionado por las necesidades ambientales, esto hace que se limite a regiones donde su práctica es posible porque haya un río, embalse, lago que permita la práctica deportiva. Dentro de las zonas que si tienen estas posibilidades creo que es un deporte que se practica y atrae a mucha gente y después, en cuanto a resultados, España es una de las grandes potencias a nivel internacional en piragüismo y creo que una de las delegaciones que mejores resultados cosecha en el equipo español de los JJ.OO en los últimos años. Sí que es verdad que creo que se le da poca presencia en los medios para conseguir atraer más gente y que así se siga nuestro deporte. Pienso que es algo muy necesario para seguir creciendo. - ¿Se puede vivir profesionalmente del piragüismo? R: Es muy complicado, normalmente los deportistas de lo que vivimos es de las becas que siempre están sujetas a resultados y que quitando las becas ADO, de las cuales no conozco tanto pues aun no he sido beneficiario, son becas que solo son una temporada, por lo que si no obtienes resultados al año siguiente por cualquier razón te quedas sin nada. Creo que esto genera demasiada incertidumbre en los deportistas y provoca mucho abandono en nuestro deporte, pues es un deporte muy exigente en cuanto a tiempo de entrenamiento, lo cual ralentiza mucho las formaciones externas y llegado a unas edades, si ves que no recibes apoyo económico, genera muchas dudas de si merece la pena o no seguir dedicando tanto esfuerzo. Pues pese a que sea una pasión, llegados a estos nieles se convierte en una profesión. También creo que hay mucha ausencia de apoyo externo, es necesario que los deportistas consigamos que nuestra imagen sea atractiva para distintas marcas o patrocinadores para así también obtener apoyos de todo tipo, que nos ayuden a tener más tranquilidad y volcarnos profesionalmente en nuestros entrenamientos.

- ¿Qué tipo de ayudas ha recibido para prepararse para Tokio? (Becas, programas, etc...) R: En mi caso hasta 2019 no había recibido ningún tipo de ayuda. A partir de ese año conseguí una beca del Consejo Superior de Deportes. El pasado 2020 ha sido un año también complicado con mucha incertidumbre en este aspecto, y ojalá que este año podamos entrar dentro del plan ADO donde si se consiguen ayudas mayores. También por mi parte, hecho mucho en falta el apoyo de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía, o incluso provincia de Sevilla. Pues las ayudas que existen tienen requisitos bastante cerrados y a día de hoy yo nunca he obtenido ningún apoyo, programa o subvención por esta parte y actualmente me encuentro clasificado para los Juegos. No obstante, siempre mantengo la esperanza y confianza en que estas ayudas puedan aparecer, pues creo que están en crecimiento en Andalucía y se van haciendo mejor las cosas. Por lo que mantengo la esperanza en conseguir mayores apoyos para poder seguir dedicándome profesionalmente a mi deporte y luchar por los objetivos más ambiciosos. - ¿Qué supone representar a Sevilla, su tierra, en unos Juegos Olímpicos? R: Como comentaba es una alegría siempre representar a la ciudad donde nací, lo que sí es cierto que se convierte en algo agridulce cuando muchas veces echamos en falta el apoyo hacia los deportistas. Como decía, somos deportistas de deportes minoritarios que todo nuestro esfuerzo va volcado a tener mejores resultados y creo que al igual que para nosotros es un honor llevar el nombre de la ciudad, comunidad autónoma o país, también debería de serlo para ellos apoyarnos.