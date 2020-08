Flavio Briatore: «Fernando Alonso está en muy buena forma»

Flavio Briatore y Betway Insider analizaron la particular temporada de Fórmula 1 que estamos viviendo. El liderazgo de McLaren, el retorno de Alonso, las nuevas caras y además la crisis que atraviesa la todopoderosa escudería Ferrari.

“Fernando se ha tomado dos años sabáticos fuera de la Fórmula 1 y se ha recargado, está en muy buena forma” zanjó el italiano, quien trabaja codo con codo con el asturiano en la labor de encontrarle el equipo que le ofrezca un mejor coche, ya que “es el coche el que tiene que ser mejor técnicamente”.

Briatore analizó también el papel del piloto y cuál es el factor genio. “Si llegas a Fórmula 1, a no ser que seas un piloto pagador, es porque eres capaz” comentó “Y la diferencia entre un gran campeón y una estrella es muy sutil”.

¿Quién es, entonces, una estrella para Flavio? “Yo tuve la suerte de tener dos pilotos que tenían esa diferencia. Uno era Schumi y el otro era Fernando Alonso”. El italiano también comentó la crisis por la que atraviesa la escudería Ferrari: “la razón es que no tiene un liderazgo preciso y cuando no hay un liderazgo preciso, el equipo no tiene rendimiento”.