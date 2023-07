Rugby y Mujeres: Lejos de casa (II)

Blanca Die está en París. Alba Vinuesa García de paso en Madrid, llegada desde la capital francesa y preparando el próximo campeonato que le llevará a cualquier otro país. El que escribe en Madrid, también. La distancia invita a realizar una vídeo conferencia. Alba se conecta a la hora en punto. Blanca se une a más cinco. La conexión es algo irregular y la conversación se desarrolla a dos velocidades, pero nos vamos apañando entre repeticiones y algún gesto de más.

Alba y Blanca son dos mujeres jóvenes, con enorme proyección en su vida profesional, en su carrera deportiva y en el ámbito privado. Y son jugadoras de rugby, algo que marca definitivamente a una mujer. No es cualquier cosa, no es cualquier elección.

Blanca juega de medio melé y Alba de centro. Son jugadoras rápidas y astutas; son capaces de leer un partido con exactitud casi milimétrica. La temporada pasada han jugado juntas en el Stade Français Paris de Francia.

La diáspora de deportistas españoles es, cada día que pasa, más amplia. Los niveles de juego alcanzados en muchas disciplinas deportivas hacen posible que jugadores y jugadoras españolas puedan fichar por clubes de distintos países de todo el mundo. En el rugby también sucede y, tanto Alba como Blanca, son ejemplo de ello.

Que una chica llegue a jugar al rugby no es algo demasiado corriente. Me interesa saber cómo llegaron ellas a practicar rugby. Contesta Alba en primer lugar (lo hace después de jugar con su cabello haciendo pequeños tirabuzones)..

‘Jugué al baloncesto hasta los diecisiete años. Pero llegó un momento en el que ya no quería seguir, ya no me llenaba, no me divertía como antes, aunque tampoco quería dejar el deporte. Como mi padre era entrenador de rugby y mis dos hermanos jugaban, me animé con el rugby. Probé con las chicas del Cisneros y allí me quedé’.

Quiero saber si practicar un deporte u otro es una experiencia muy distinta.

‘La gran diferencia entre el rugby y el baloncesto se encuentra en la vida social, la del jugador de rugby es mucha más intensa, más comprometida. Cómo se vive el equipo o cómo se relaciona el jugador fuera del campo de entrenamiento o de juego. Es lo que marca la diferencia. El rugby ha servido para que me forme como persona. Suena muy a tópico eso de los valores del rugby porque lo dicen todos los jugadores aunque la disciplina en el juego, el orden, el esfuerzo, además de todo el tiempo que le echas a la práctica deportiva te termina dibujando el perfil de lo que eres’.

Blanca espera paciente a que acabe su compañera. Mira con interés la pantalla de su dispositivo y parece no tener prisa por nada. Blanca habla desde la experiencia. Tiene veintinueve años y ya sabe de qué va todo esto.

‘Estudié en el Liceo Francés. Allí todos mis amigos de clase jugaban al rugby. Con quince años abrieron un equipo femenino (solo para chicas) aunque pronto nos integraron con los chicos. Mi entrada en el rugby fue algo distinto a la realidad que vivían otras chicas en otros clubes porque hasta los dieciocho años no jugué un partido de competición oficial. Había practicado atletismo previamente, pero solo en el rugby encontré lo que me gustaba de verdad y fui creciendo alrededor del rugby. El rugby es una actividad a la que he dedicado mucho tiempo y me he formado como mujer al mismo tiempo que lo he hecho como jugadora’.

¿Tuviste alguna dificultad para seguir adelante?

‘No aunque lo que escuchas es que esto del rugby no es para chicas y cosas parecidas, pero lo cierto es que a medida que lo oía más quería jugar. Lo que eres no cambia por ser jugadora de un deporte como el rugby y eso lo descubres el primer día que pruebas. No he sentido que lleve un estigma encima por jugar al rugby y me da exactamente lo mismo. Con el tiempo ocurre una cosa muy curiosa y es que tu círculo de amistades y contactos se van reduciendo y quedan los que están junto al rugby o muy cerca y, entonces, no parece extraño que una mujer sea jugadora; todo es normal y se asume con naturalidad. En casa todo fueron facilidades y apoyos; entre mis amigos lo mismo.La vida social de una jugadora está ligada a ese entorno que forma el rugby en todos sus ámbitos’.

Alba ¿te mira raro alguien por saltar al terreno de juego para pelear una melé?

‘A mí personalmente no me afecta nada de eso. Sé que muchos piensan que somos una rareza aunque jamás me he planteado jugar o no hacerlo por lo que pudieran decir de mí. Antes de jugar sí pensé que el rugby parecía más una cosa de chicos, pero probé y dejé de pensarlo ese mismo día. Cada vez menos, pero se sigue pensando que el rugby es violento por puro desconocimiento. Siempre te van a juzgar por ello así que lo mejor es hacer lo que te parece mejor’.