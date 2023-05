Andalucía, de nuevo, destino de Moda

Tras el éxito de la I edición del proyecto ADM, compuesta por siete acciones celebradas durante el 2022 (entre ellas, la exposición homenaje La bata de cola en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, y el desfile Andalucía es flamenca a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla), en esta nueva edición se engloban tres actividades en las que la moda flamenca y de inspiración andaluza servirán de atractivo turístico para la comunidad autónoma.

Así, serán una exposición temática, un concurso de diseñadores nacionales y un desfile “magno” las tres acciones que la empresa organizadora de la pasarela We Love Flamenco celebrará el próximo mes de junio.

La exposición Somos abril, con la cual Andalucía y sus fiestas de primavera se contarán a través de la moda, será la encargada de inaugurar esta II edición de ADM. El Museo de Artes y Costumbres de Sevilla (Pl. de América, 3) acogerá esta muestra del 6 al 21 de junio; en ella, y con las ocho provincias andaluzas como bloques temáticos, se expondrán trajes regionales e históricos, combinados con diseños de diferentes y reconocidos creadores andaluces, así como trajes de flamenca representativos de cada una de estas provincias.

En segundo lugar, el concurso de diseñadores Andalucía, Destino de Moda vendrá a buscar el mejor look de inspiración andaluza. Esta nueva apuesta de GO! Eventos y Comunicación pretende ver hasta dónde puede llegar a inspirar Andalucía, su patrimonio, sus fiestas y su cultura a la hora de crear un diseño, no necesariamente en un traje de flamenca, como ya se hace en el Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco; sino en un vestido de invitada, un traje de novia o una prenda que fácilmente podríamos ver en el streetstyle. De entre los más de 40 inscritos en este concurso, el próximo 31 de mayo se anunciarán los finalistas que pasarán a la gala final, la cual tendrá lugar el 14 de junio en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid (Av. Alfonso XIII, 97), con un jurado de excepción en el que no faltarán rostros conocidos y personalidades del mundo de la moda y la comunicación.

Por último, y no solo sirviendo de broche a esta II edición del proyecto ADM, sino también a las diferentes pasarelas de moda flamenca y de inspiración andaluza que, como We Love Flamenco, se celebran en el sur de España, el 21 de junio en la Calle Alcalá de Madrid (tramo desde Canalejas hasta la Puerta del Sol) se celebrará el desfile Andalucía es flamenca. El “desfile magno” de la moda andaluza da el salto a la capital, exponiendo, en esta II edición, además del traje regional de más de 30 firmas de moda flamenca, las propuestas, con clara inspiración sureña, de reconocidos diseñadores andaluces de alta costura y prêt-à-porter.