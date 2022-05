25 ofertas de empleo en Galgus y más trabajos disponibles en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

25 ofertas de empleo de Galgus para perfiles comerciales, tecnológicos y de producción

La excelencia de su tecnología WiFi, valorada por los expertos como una de las mejores del mundo, está catapultando el sobresaliente crecimiento de la joven empresa sevillana Galgus, con sede central en Camas. Tiene abiertas 25 ofertas de empleo para incorporarse a su plantilla. En perfiles muy diversos: Administrador senior de sistemas, técnico de administración, ingeniero de redes en el departamento de preventa, investigador para proyectos de I+D, ventas en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, ingeniería de telecomunicaciones inalámbricas, gestión de cuentas en Barcelona, técnico comercial para Colombia, ingeniería de desarrollo de operaciones, gestor de producto, consultoría en I+D+i, técnico de soporte de redes, ingeniería senior de software Linux embebido, investigador junior, ingeniería para test, representante para ventas, técnico de soporte de redes, entre otras ofertas de empleo. Galgus ya tiene oficina en Boston (EEUU) y Bogotá (Colombia). Los principales inversores en Galgus (GED Capital, Mundi Ventures y GoHub) han incrementado su aportación con 4 millones de euros para acelerar su expansión internacional. Ver más en: https://www.galgus.net/empleo_/

Gerencia de proyecto técnico en Power Factors

La multinacional Power Factors desarrolla plataformas en la nube de liderazgo mundial para energías renovables. Se utilizan para administrar más de 110 gigavatios de instalaciones de almacenamiento de energía solar o eólica en todo el planeta. Al reducir los costos de operación y aumentar los ingresos, está dando respuesta a uno de los desafíos más importantes del mundo: hacer de las renovables la principal fuente energética. En su crecimiento, tiene abierta en Sevilla una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de gerencia de proyecto técnico para unirse al departamento de Operaciones y Soluciones Técnicas. Desempeñará un papel fundamental en la formación inicial, la gestión de proyectos y la prestación de servicios de implementación para sus clientes. Buscan a una persona con al menos 5 años de experiencia en gestión de proyectos y atención al cliente, preferiblemente en tecnología de software como servicio (SaaS). También con sólida experiencia en integración de sistemas, incluido Scada, y en sistemas de adquisición de datos, ingeniería de redes, seguridad cibernética, protocolos de comunicación industrial, administración de servidores y otros temas relacionados. Nivel fluido de inglés y también fluidez en portugués. Ver más en: https://pfdrive.com

Profesor/instructor de ciberseguridad en The Bridge

La empresa The Bridge, que destaca como aceleradora del talento en especialidades digitales, tiene abierta una oferta de empleo en Sevilla para incorporar a una persona en el puesto de profesor/instructor de ciberseguridad, comenzando a trabajar en septiembre. Buscan experiencia/background tecnológico, en roles relacionados con la ciberseguridad. Experiencia y familiaridad con las herramientas contemporáneas de la industria. Pasión por la formación: dotes de comunicación, capacidad para mantener la atención de su audiencia y para facilitar la asimilación de conceptos complejos. Ver más en: https://www.thebridge.tech/campus/sevilla

Gestión de experiencia de cliente en el Hotel Gran Meliá Colón

El Hotel Gran Meliá Colón, uno de los establecimientos hoteleros emblemáticos en Sevilla, de cinco estrellas, y gestionado por la multinacional española Meliá, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de Guest Experience Manager, la responsable de cuidar de las necesidades de los huéspedes de un modo muy profesional, proporcionando experiencias impecables, exclusivas y de alta calidad. Piden tener al menos 2 años de experiencia en una posición similar, residencia en Sevilla, nivel alto de inglés y se valorará el dominio de otro idioma. También se valora el conocimiento de estándares en establecimientos del tipo The Leading Hotels of The World, o Virtuoso. Ver más en: https://www.melia.com/es/hoteles/espana/sevilla/colon-gran-melia

Estadístico/a de investigación en Dataestudios

La empresa sevillana Dataestudios tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de estadístico/a de investigación. Piden tener licenciatura en Estadística, quieren que trabaje en tratamiento de datos, análisis e interpretación de estudios de mercado y opinión pública. Se valorará experiencia en Estadística Pública y manejo de Power Business Intelligence. Las personas interesadas han de enviar su curriculum a la dirección de correo electrónico info@dataestudios.com.Ver más en: https://dataestudios.com

Técnico/a de campo en Spheragro para ensayos de I+D

La empresa sevillana Spheragro, especializada en ensayos de experimentación agrícola, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como técnico/a de campo para llevar a cabo el diseño, ejecución y control de ensayos experimentales I+D en el ámbito de la sanidad vegetal. El candidato deberá acreditar formación relacionada dentro del área de la agricultura y sanidad vegetal y experiencia contrastada en empresas del sector. Se busca un profesional con perfil de ingeniero técnico agrícola. El candidato deberá tener conocimientos informáticos de Office e Internet a nivel usuario, siendo deseable manejar un nivel fluido de inglés. Ver más en: http://www.spheragro.com

Jefatura de obra en climatización industrial desde Elecnor

La multinacional española Elecnor, desde su delegación en Andalucía con sede central en Sevilla, y por el crecimiento de su estructura, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de Jefe/a de Obra para contratos de mantenimiento y climatización industrial. Entre sus principales funciones: Mantenimiento preventivo/correctivo, así como de obras y trato directo con clientes (instalaciones de climatización, frío industrial, baja tensión / media tensión, etc.). Gestión de presupuestos, compra de materiales, control de subcontratas, gestión de personal propio, trato con el cliente y control económico de la obra. Piden tener titulación en ingeniería industrial, mecáncia, eléctrica o similar, al menos 3 años de experiencia como jefe de obra en el sector, y nivel medio de inglés. El salario bruto anual estará entre 29.000 y 35.000 euros. Ver más en: https://www.elecnor.com

Desarrollo de negocio en automatización de espacios desde Beteling

La empresa sevillana Beteling Consultoría e Ingeniería tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de técnico/a comercial. Dentro del equipo de trabajo encargado del desarrollo de la línea de negocio de automatización de espacios, denominada Iotecta, y centrada en mejorar la calidad de vida de las personas. En un sector con un alto potencial, y siendo especialistas en integración e instalación de soluciones para Smart Building. Piden tener titulación de al menos Ciclo Formativo de Grado Medio, al menos un año de experiencia laboral en ventas complejas dirigidas a profesionales de la construcción (estudios de arquitectura, promotoras, constructoras,...), dominio del inglés hablado y escrito, uso de herramientas informáticas como el CRM. El salario bruto anual estará entre 18.000 y 24.000 euros. Ver más en: www.beteling.es

Jefatura de obra y estudios en Tecniciser

La empresa sevillana Tecniciser, del sector de la construcción, con actividad en áreas diversas (locales, viviendas, estaciones de servicio, grandes superficies, locales comerciales en aeropuertos), tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona con formación de arquitecto técnico para el puesto de jefatura de obra y estudios. Entre sus funciones: contrataciones, control económico de la obra, control de personal, cierres de obra, gestión de obra, planificación. Piden tener 3 años de experiencia, manejo de Office, Autocad, Presto, formación en prevención de riesgos laborales, y nivel avanzado de portugués. El salario bruto anual estará entre 24.000 y 33.000 euros. Ver más en: https://tecniciser.com

Técnico/a de formación, desarrollo e impartición en SHS Consultores

La empresa sevillana SHS Consultores, cuya sede está en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como técnico de formación, desarrollo e impartición. Con capacidad para dar clases magistrales tanto presencialmente como en remoto. Piden tener al menos estudios de ciclo formativo de grado superior y al menos 2 años de experiencia. Dominio en la creación de manuales multimedia. Elaboración de vídeos/grabaciones con contenido formativo. Manejo de plataforma Elearning (Moodle). Manejo de Adobe Captivate. Impartición de clases a través de herramientas telemáticas. Conocimientos funcionales de la plataforma Enel. Ver más en: https://www.shsconsultores.es

El lunes 30 de mayo, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.