Conoce más ofertas de empleo especializado para trabajar en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ofertas de empleo en Entech Designer

La empresa sevillana Entech Designer, de servicios de ingeniería y consultoría, especializada en el diseño y cálculo de plantas industriales en el sector energético y petroquímico, tiene abiertas varias ofertas de empleo. Para el puesto de Proyectista de Piping, piden al menos 5 años de experiencia en diseño de tuberías de plantas industriales, de petróleo, gas o químicas. Para el puesto de ingeniería eléctrica de media y baja tensión para proyectos industriales, piden al menos 8 años de experiencia en el sector industrial, en plantas químicas, petroquímicas... También tienen ofertas de empleo para incorporar personas en estos puestos: ingeniería de procesos en petroquímica y gas, ingeniería de obra civil y estructuras, ingeniería de seguridad de procesos en análisis funcional de operatividad (Hazop). Ver más en: https://www.entechdesigner.com

Diseñador/a de interiores en Porcelanosa

La multinacional española Porcelanosa, de referencia en pavimentos y revestimientos cerámicos, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de diseñador/a de interiores. Contará con una amplia gama de productos de las máximas calidades y de las tecnologías más innovadoras. Piden el dominio de AutoCAD e InDesign, y de softwares de renderizado como SketchUp, 3ds Max u otros. Ver más en: https://www.porcelanosa.com

Desarrollo de negocio internacional en GM Technology

La empresa sevillana GM Technology tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de desarrollo de negocios internacionales en el sector de fotocopiadoras y consumibles de oficina remanufacturadas. Se requiere fluidez en inglés y castellano, y se valorará altamente el dominio del árabe, portugués, francés, o cualquier otro idioma. Entre sus funciones: Desarrollar e implementar planes estratégicos para expandir el negocio en el sector. Asistir a eventos y conferencias de la industria para establecer contactos y representar a la empresa. Piden experiencia en desarrollo de negocios, ventas o gestión de cuentas internacionales, preferiblemente en el sector mencionado. Las personas interesadas han de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico josejr@gmtechnology.es y ver más en: https://gmtechnology.es

Técnico/a de calidad y medio ambiente en CEN Solutions

La empresa sevillana CEN Solutions, de referencia en el diseño, desarrollo e implementación de todo tipo de cuadros eléctricos y aplicaciones electromecánicas, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de técnico/a de calidad y medio ambiente con experiencia en el sector eléctrico. Entre sus funciones: Desarrollar e implantar procedimientos, instrucciones de trabajo e indicadores que permitan alcanzar los criterios de calidad establecidos. Mejorar la cultura, los procesos y los métodos de revisión. Formar al personal de la organización sobre los procedimientos y herramientas relacionados con el control operacional y la gestión ambiental. Ayudar en la identificación y seguimiento de los riesgos y oportunidades. Gestión de los residuos generados. Piden tener experiencia previa en la implantación de sistemas de calidad y medio ambiente, experiencia en el sector eléctrico y nivel de inglés avanzado. Se valorará experiencia en los sectores aeroespacial y/o nuclear. Las personas interesadas han de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico rrhh@censolutions.es y ver más en: https://www.censolutions.es

Ingeniería de proyectos en Meta Engineering

La empresa española Meta Engineering, con más de 40 años de trayectoria en la prestación de servicios de consultoría en ingeniería en todo tipo de infraestructuras. Tienen ofertas de empleos para incorporar en su sede de Sevilla a personas en los puestos de técnicos/as en ingeniería civil, ingeniería industrial y/o arquitectura, para redacción de proyectos de infraestructuras de transporte. Entre sus funciones: Colaborar en la redacción de documentos asociados a proyectos de infraestructura de obra civil, principalmente de infraestructuras de transporte. Diseño y comprobación de normativas. Realización de cálculos. Redacción de memorias y anejos. Supervisión de la elaboración de los documentos gráficos del proyecto. Elaboración de precios, mediciones y presupuestos. Piden tener titulación de Ingeniería Técnica - Técnico de Obras Públicas y al menos 3 años de experiencia. Conocimiento en software técnico: Istram, Civilcad, Presto. Conocimientos en Metodologías BIM. Ver más en: https://metaengineering.com

Desarrollador/a de videojuego en Scopely

La multinacional norteamericana Scopely tiene abierta una oferta de empleo en su sede en Sevilla para incorporar a una persona como desarrollador de juegos para unirse al equipo que realiza el juego Monopoly GO! , para dispositivos móviles, y que ya ha sido utilizado por millones de usuarios. El objetivo del equipo es crear nuevas experiencias cautivadoras para los jugadores. Entre sus funciones: Impulsar la implementación de mecánicas de juegos en línea y procesos del sistema usando los lenguajes de programación Unity y C#. Garantizar que el rendimiento técnico sea muy bueno durante todo el desarrollo. Escribir pruebas automatizadas de alta calidad (unidad, integración, carga, etc.) y trabajar con equipos de control de calidad para mejorar la experiencia de juego y garantizar que todo funcione sin problemas. Piden al menos 2 años de experiencia en equipos de desarrollos de juegos, y amplio dominio de Unity, y de la creación de sistemas backend utilizando C# y familiaridad con el diseño y el trabajo con API. Ver más en: https://www.scopely.com

Ingeniería de diseño eléctrico en Sogeclair

La multinacional francesa Sogeclair Aerospace, que trabaja en soluciones innovadoras en los campos de aeroestructura, instalación de sistemas, espacial y de equipos, ingeniería de fabricación, gestión de configuración y operaciones de mantenimiento, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de ingeniería de diseño eléctrico. Entre sus funciones, trabajar para el fuselaje de morro en aviones de Airbus A320, A330, A350 y A380. Piden tener al menos 5 años de experiencia en diseño eléctrico dentro del sector aeroespacial. Nivel de inglés entre B2 y C1. Dominio de herramientas como Catia V5, SAP Pac. Ver más en: https://sogeclair.com

Gestión de proyectos fotovoltaicos en Sens

La empresa española Sens tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona para gestión de proyectos fotovoltaicos. Entre sus funciones: Supervisión de la construcción y puesta en marcha de los proyectos asignados, desde el traspaso por parte del departamento comercial o del de desarrollo hasta el cierre completo de los mismos, asegurando la correcta ejecución así como la optimización la gestión de costes y rentabilidad. Coordinación, control y supervisión del equipo de obra. Gestionar el cierre y el seguimiento de contratos necesarios. Piden tener al menos Ciclo Formativo de Grado Superior, 3 años de experiencia y conocimientos avanzados sobre el mercado fotovoltaico. Ver más en: https://www.sens-energy.es

Electricista industrial en Reciclados la Red

La empresa sevillana Reciclados la Red, integrada en el Grupo Veolia, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de técnico/a de mantenimiento eléctrico industrial, reportando al responsable del departamento de mantenimiento para su centro de trabajo en Alcalá de Guadaíra. Piden tener al menos el Ciclo Formativo de Grado Superior en Electricidad y Electrónica, y al menos 3 años de experiencia en puesto similar. Y ver más en: http://www.recicladoslared.es

Ingeniería en plantas de tratamiento de aguas industriales en Grupo Impulsa

La empresa sevillana Grupo Impulsa, de amplia experiencia en el diseño y construccion de plantas de tratamiento de aguas industriales, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de ingeniero/a industrial, caminos o afines, con al menos 5 años de experiencia, especializado en diseño y construccion de instalaciones de tratamiento de aguas de proceso y depuración de efluentes industriales. Quien esté interesado ha de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico info@grupoimpulsa.es y ver más en: https://grupoimpulsa.es

El lunes 13 de noviembre, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.