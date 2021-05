El abanico de las ofertas de empleo en Sevilla se extiende a sectores que estaban parados

Como cada lunes seguimos publicando nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a los que aspirar en Sevilla, en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. No solo los que no se han visto afectados por la paralización de actividad presencial y han continuado su auge durante la pandemia, como videojuegos, energías renovables o servicios digitales, sino también en sectores que están volviendo a reactivarse, como organización de eventos y gestión de hoteles. Y en la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ofertas de empleo en Axes in Motion para su creación de videojuegos

La empresa sevillana Axes in Motion, con sede en el Polígono PISA (Mairena del Aljarafe), está destacando en el sector de los videojuegos, sobre todo con juegos móviles F2P de conducción en mundo abierto para plataformas como iOS y Android. Suman más de 600 millones de descargas en todo el mundo. Para consolidar su notable crecimiento, tienen abiertas ofertas de empleo en ocho perfiles diferentes: Diseño de juegos F2P; Desarrollador senior en Unity; Artista en 3D, Artista Técnico; Diseñador de interfaz de usuario y de experiencia de usuario; Gestor de producto; Scrum Master, e Ingeniero en Inteligencia de Negocio. Por ejemplo, para el puesto de Artista Técnico, entre sus funciones está colaborar con artistas y programadores para integrar arte 3D y nuevas soluciones técnicas. Participar en procesos de I+D con el fin de conseguir nuevos efectos gráficos optimizados para móviles. Por ejemplo, para el puesto de Scrum Master buscan a una persona con al menos 2 años de experiencia en tareas de gestión de equipos y con buenas dotes de comunicación, ya que es el principal pilar de su organización, y que sea prescriptor de sus valores, transparencia, humildad y compañerismo. Valoran que tenga certificación de Scrum Máster y de dirección de proyectos (PMP o similar). Ver más en: https://axesinmotion.com/work-with-us/



Dirigir un nuevo hotel en Sevilla

La cadena hotelera Ibis Styles, de la multinacional francesa Accor, va a abrir un hotel en Sevilla, cerca de la Estación de Santa Justa, y busca contratar para el puesto de dirección general de dicho establecimiento, que tendrá 218 habitaciones, e incluirá un bar en la planta baja con patio de estilo andaluz, en el que podrán estar a la vez 175 personas, y otro bar en la azotea con piscina y servicio de cócteles, con capacidad para 130 personas. Será responsable de supervisar y coordinar la actividad en el Hotel Ibis Styles Sevilla desde el punto de vista comercial, social, financiero y técnico. Y responsable de la innovación y renovación de la oferta de servicios del establecimiento. Se valora tener dominio fluido de la lengua francesa, porque los informes y comunicaciones internos en el seno de la dirección de la empresa se harán sobre todo en francés. Ver más en: https://careers.accor.com/

Trabajar en energías renovables con Light Source People

La compañía británica Light Source People, especializada en el sector de las energías renovables, busca incorporar en Sevilla a una persona para la gestión y desarrollo de proyectos. Piden que tenga licenciatura o máster en ingeniería, y 5 años de experiencia en proyectos de desarrollo fotovoltaico o eólico en España, buen conocimiento de los mercados fotovoltaicos y eléctricos españoles. Ver más en: https://www.lightsourcepeople.com/careers/

Especialista en Internet de las Cosas para productos de domótica

La empresa sevillana Strugal, que está logrando un gran auge gracias a sus soluciones innovadoras para productos y accesorios que se instalen en edificación y fachadas, busca contratar a una persona especialista en desarrollos de IoT (Internet de las Cosas). Para formar parte del departamento técnico y de proyectos. Entre tus responsabilidades estarán: Desarrollo de proyectos de domótica y automatización. Desarrollo de aplicaciones orientadas a IoT. Diseño, prototipado y fabricación de productos electrónicos. Entre los requisitos: Titulación en Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Técnica Industrial. Experiencia de, al menos 2 años en proyectos de domotización. Experiencia o conocimiento de tecnología Z-wave. Ver más en: https://www.strugal.com/

Investigación y desarrollo de productos en Persan

La empresa sevillana Persan, líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y cuidado personal en el sector de gran consumo, requiere incorporar a su plantilla para su sede principal en Sevilla en el puesto de analista I+D. Buscan elegir a una persona con titulación universitaria en Química que se incorpore a su equipo de I+D realizando tareas de investigación y desarrollo de sus productos. Piden 2 años de experiencia previa en puestos de ese tipo y experiencia en el uso de técnicas cromatográficas, así como espectrofotométricas. Nivel de inglés alto (se realizará prueba oral). Ver más en: https://www.persan.es

Analista de datos para la división aeronáutica de Capgemini

La multinacional Capgemini, una de las consultoras tecnológicas más importantes del mundo, ha creado Capgemini Engineering tras adquirir una gran empresa como la francesa Altran y unificar capacidades en ingeniería e I+D en industrias y tecnologías donde convergen los ámbitos digital y físico. Para su equipo en Sevilla, dentro de la división de aeronáutica, espacio y defensa, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona al puesto de analista de datos junior. Sus funciones principales serán: Consultar los datos obtenidos. Extraer, limpiar, analizar y visualizar datos. Transformación de datos para posterior toma de decisiones estratégicas. Entre los requisitos, piden experiencia mínima de seis meses en un puesto similar. Formación en Administración y Dirección de Empresas, o Matemáticas, o Estadística, o Ingeniería, o Máster en Big Data. Conocimientos a nivel avanzado de Excel. Muy valorable la experiencia previa en Power BI. Nivel de inglés alto (B2). Ver más en: https://www.capgemini.com/es-es/service/capgemini-engineering/



Organizar eventos corporativos desde Beon Worldwide

La empresa Beon Worldwide, especializada en la creación y gestión de eventos, marketing y comunicación, fundada en Sevilla, y que también tiene equipos en Madrid, Barcelona, París, Roma y Lisboa, busca contratar a una persona para el puesto de Senior Project Manager de Eventos Corporativos, adscrita a su sede en Sevilla, que está en el Polígono PISA. Entre sus funciones, la o rganización integral de eventos corporativos. Desde la recepción del briefing, preparación de propuesta, operativa en cualquier ciudad del mundo, hasta el cierre y la facturación final. Preparación de concursos y presentaciones para clientes. Realización y coordinación de presupuestos en colaboración con proveedores internos y externos. Coordinación y ejecución de eventos virtuales, posibilidad de conexiones multisede. Entre los requisitos, piden titulación en Administración y Dirección de Empresas, o Turismo, o Comunicación, o Protocolo y Relaciones Públicas. Experiencia mínima de 5 años en la gestión de eventos corporativos. Haber gestionado eventos para empresas del IBEX 35, del tipo juntas de accionistas, convenciones, lanzamientos de productos y 'roadshows'. Altos conocimientos de producción (fabricación efímera en madera, audiovisual, impresión gráfica de gran formato, etc.). Nivel de inglés bilingüe (mínimo un C1). Valorable otro idioma: alemán, italiano, francés o portugués. Ver más en: https://beonworldwide.com

Desarrollador informático para plataforma de mudanzas y almacenaje

La empresa sevillana ByMovers, que ha creado herramientas digitales para la gestión de las que se dedican a mudanzas y/o almacenaje, para reforzar su equipo busca contratar una persona para el puesto de D esarrollador Fullstack PHP Junior. Con conocimientos de programas como PHP-Symfony, Doctrine, MySQL, GIT y Twig. El salario bruto anual será a partir de 18.000 euros. A los candidatos seleccionados se les realizará una prueba técnica. Quienes estén interesados han de escribir a la dirección de correo electrónico seleccion@bylogi

Viewnext busca técnicos en sistemas Linux

La empresa tecnológica española Viewnext, filial de IBM, y con centro de producción en Sevilla, trabaja en áreas como Seguridad, Cloud, Servicios Gestionados, Smart Cities, Apps Móviles, entre otros. Entre las ofertas de empleo que tiene abiertas para su sede en Sevilla, está la contratación para el perfil de técnicos en sistemas Linux y en bases de datos Oracle. Buscan candidatos con conocimientos tecnológicos multidisciplinares, como SQL Server, sistemas operativos Unix y Linux, servidores de aplicaciones Websphere. Ofrecen formación continua, es una de las empresas que más horas de formación invierte en sus empleados. Ver más en: https://www.viewnext.com/empleo/

Vender equipos para cuidados respiratorios

La multinacional Fisher & Paykel Healthcare, fundada en Nueva Zelanda, busca contratar a una persona en Sevilla para dedicarse a la venta de sus equipos para cuidados respiratorios y cuidados intensivos, que es su principal especialidad. En contacto con quienes toman las decisiones para disponer de ese tipo de productos para las áreas de urgencias, pediatría, neonatal, neumología, entre otras. Los candidatos pueden tener formación médica, o científica, o técnica o de ingeniería. Valoran que tengan experiencia en ventas o marketing, y capacidad para comprender y explicar conceptos técnicos y clínicos. Quien esté interesado ha de escribir, tanto en español como en inglés, a la dirección de correo electrónico: fr.emploi@fphcare.fr

El lunes 24 de mayo, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.