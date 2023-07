Empleos de larga duración en busca de aspirantes para trabajar en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ofertas de empleo en Savener

La empresa sevillana Savener Proyectos tiene abiertas dos ofertas de empleo en busca de aspirantes para trabajar en Sevilla en los puestos de ingeniería de instrumentación y control en proyectos de plantas industriales, e ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Para la primera pide tener título de ingeniero superior, al menos 5 años de experiencia, nivel intermedio de inglés y conocimientos en hojas de datos de instrumentos, elaboración de esquemas unifilares, cálculo de válvulas de control y elementos de flujo, arquitectura de los sistemas de control, etc. El salario bruto anual supera los 40.000 euros. Para la segunda oferta citada, relacionada con funciones como el cálculo de cargas térmicas en edificios, selección del equipamiento para producción de frío y calor (plantas enfriadoras, bombas de calor, calderas a gas, calderas de biomasa, calderas de vapor, etc.), manejo de software específico en cálculos de instlaciones, en elaboración de mediciones y presupuestos, etc., piden al menos formación de ingeniería técnica industrial, nivel intermedio de inglés y 3 años de experiencia. El salario bruto anual está entre 28.000 y 36.000 euros. Ver más en: https://www.savener.es

Industrialización del desarrollo de productos en Forma 5

La empresa sevillana Forma 5, destacada en el sector del diseño y fabricación de mobiliario, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su equipo a una persona en el puesto de gestión de proyectos en industrialización, como responsable de diseño para su departamento de investigación y desarrollo (I+D). Entre sus funciones: Proceso de industrialización, desarrollo, modificaciones de producto conforme a la legislación existente. Verificar las declaraciones ambientales de los productos. Organizar y planificar las tareas de reingeniería (modificaciones de productos ya lanzados al mercado) para mejorar en coste, procesos, prestaciones... y corregir áreas de mejora. Piden tener estudios de ingeniería superior en diseño y desarrollo de productos o arquitectura. Al menos 5 años de experiencia en dirección de proyectos en sector industrial. Nivel alto en programas de diseño Catia, Solidwork y Creo, y nivel B2 en inglés. Ver más en: https://www.forma5.com

Delegado/a territorial de Straumann Group

La multinacional Straumann, que desarrolla, fabrica y suministra implantes dentales, alineadores transparentes, instrumentos, prótesis y biomateriales para uso en odontología estética, soluciones de reemplazo y restauración de dientes o para prevenir la pérdida de dientes, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de delegado/a territorial en Sevilla. A las órdenes del responsable comercial de zona, realizará la promoción, venta y distribución de los productos y servicios de la compañía en Sevilla. Piden tener al menos 3 años de experiencia en un puesto similar. Valoran tener licenciatura en prótesis dental. Conocimientos en técnicas de negociación. Ver más en: https://www.straumann.com/group/es/

Ofertas de empleo en el CATEC

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) tiene abiertas varias ofertas de empleo para trabajar desde su sede en Sevilla, en el Parque Aerópolis. Una es para el puesto de ingeniero en robótica cognitiva, dentro de la Unidad de Automatización y Robótica, con el fin de hacer investigación y desarrollo en sistemas para mejorar la interacción humano-máquina: se tratarán temas de guiado y supervisión interactiva de procesos industriales mediante realidad aumentada combinada con deep learning; y sistemas que permitan la colaboración robótica cognitiva con humanos. Otras ofertas de empleo son para los puestos de ingeniería senior en la Unidad de Sistemas Embarcados; ingeniería en dicha unidad; desarrollador/a en lenguaje de programación C++ para esa unidad. Ver más en: http://www.catec.aero/es/trabaja-con-nosotros

Analista de seguridad en redes en Mercadona

La empresa Mercadona, en su área de tecnologías de la información, tiene abierta una oferta de empleo para ampliar su equipo desde Sevilla y trabajar en el puesto de analista de seguridad en redes que ayude a diseñar y proteger la red de la empresa, y en el proceso de transformación digital de los supermercados en España y Portugal. Entre sus funciones: Gestionar y mantener la política de segmentación en los cortafuegos, sistemas de detección y prevención de intrusiones, y otros dispositivos de seguridad de red para proteger la infraestructura de comunicaciones contra amenazas y ataques. Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad en la infraestructura de comunicaciones para contrastar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas y proponer mejoras. Prescribir nuevas configuraciones y auditar las redes Wi-Fi para que el uso de dispositivos móviles y tecnologías inalámbricas sea seguro. Piden tener grado en Informática o Telecomunicaciones. Conocimientos y certificaciones valorables en modelo TCP/IP, en Switching, IP Routing, Wifi, Protocolos y comandos de redes. Tecnologías como Bluecoat, Checkpoint, Google Cloud, Openshift. Ver más en: https://www.mercadona.es

Técnico/a de presupuestos y ofertas en Adqaproyectos

La empresa sevillana Adqaproyectos tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de técnico/a en su departamento de ofertas y presupuestos. Preferentemente arquitecto técnico o titulación equivalente. Piden tener al menos 4 años de experiencias en mediciones, ofertas, licitaciones y, a ser posible, también en obra en el sector de retail y oficinas. Y nivel avanzado en inglés. El salario bruto anual está entre 24.000 y 30.000 euros. Ver más en: https://www.adqaproyectos.com

Delineante y proyectista en Satel

El grupo empresarial Satel, dedicado a la prestación de servicios de ingeniería en los sectores eléctrico, gas y telecomunicaciones, con delegaciones en Zaragoza, Lleida, Madrid, Bilbao y Sevilla, y filiales en Brasil y Perú, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en Sevilla en el Departamento de Cartografía. Para Digitalización de Datos, con al menos tres años de experiencia en manejo de software CAD y paquete Office (Excel/Word). Se valorarán: Experiencia en Sistemas de Información Geográfica (GIS). Conocimiento de aplicaciones de Cliente (Glite y SiredWeb). Conocimiento en redes de baja, media y alta tensión, estudios de al menos Ciclo Formativo de Grado Superior (o equivalente). Ver más en: https://www.satel-sa.com.php

Ingeniería técnico industrial en Ingerhidro

La empresa sevillana Ingerhidro, cuya sede está en Carmona, especializada en ingeniería, consultoría, arquitectura y desarrollo de proyectos en el sector agroalimentario y agro-energético, con más de 30 años de experiencia, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de ingeniería técnico industrial. Entre sus funciones: estudiar, analizar y optimizar cualquier proyecto planteado, desde sus inicios hasta su completa realización, incluyendo todos los trámites administrativos dentro del marco legal, estudios económicos, análisis de rentabilidad, dirección de obra, cálculos de estructuras, diseño, selección de proveedores y mucho más, todo ello junto al equipo. Piden tener conocimientos en Autocad y Cype. Valoran conocimientos en Archicad o Revit. Ver más en: https://www.ingerhidro.com

Delegado/a comercial de Metalusa

La empresa española Metalusa tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en Sevilla como delegado/a comercial. Dirigiendo, coordinando y controlando su área de venta y alquiler de material. Entre sus funciones: realizar el volumen de negocio definido para la zona, hacer estudios de mercado, responder de manera eficiente a las quejas de los clientes, visitar las obras mensualmente. Piden tener al menos 5 años de experiencia. El salario bruto anual es 36.000 euros. Ver más en: https://www.metalusa.es

Técnico/a de proyecto de cooperación internacional en SAMU

El Grupo SAMU, fundado en Sevilla, con amplia actividad en España y en otros países en servicios sanitarios de emergencia y de acción social, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en Sevilla en el puesto de técnico/a de proyectos de cooperación internacional. Sus principales funciones serán: Formulación de proyectos de cooperación internacional, tanto en la parte técnica como en la financiera. Coordinación y seguimiento de las actividades aprobadas en los proyectos: términos de referencia, requisitos administrativos de aceptación, seguimiento y autorizaciones de los cofinanciadores. Capacidad de responder a requerimientos y otros imprevistos durante la ejecución y justificación de proyectos. Supervisión de la gestión financiera y documental. Coordinar y asegurar que los socios locales utilizan un sistema de seguimiento financiero y reporte de los proyectos de calidad cumpliendo con la normativa de donantes y de la legislación local. Piden tener al menos 3 años de experiencia en el ciclo de proyectos de cooperación internacional, preferiblemente como técnico/a en una ONG. Tener Grado en Relaciones Internacionales y nivel B2 de inglés. Ver más en: https://www.samu.es

El lunes 7 de agosto, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.