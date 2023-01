Más ofertas de empleos en Sevilla por empresas innovadoras

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Diseñador/a gráfico y web en Viafirma

La empresa tecnológica sevilana Viafirma, cuya sede está en Tomares, especializada en crear sistemas de firma electrónica (biométrica, en la nube, con certificado eléctrónico, con código de un solo uso, etc.), con más de 1.300 clientes en 15 países, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una peresona como diseñador/a gráfico y web. Trabajando de forma transversal con los diferentes equipos: Marketing, Comercial, Producto... Además del apoyo y colaboración con diferentes agencias externas. Entre sus funciones: Colaborar con el equipo de Marketing para mejorar sus webs, creación de landing pages, diseño para redes sociales, maquetación de e-mails e infografías para su blog. Ayudar a los compañeros de ventas con el diseño de las presentaciones y otros recursos gráficos. Apoyar al equipo de Producto con la creación de recursos visuales. Mejorar el posicionamiento y reconocimiento de su marca. Piden tener al menos 2 años de experiencia en el ámbito del diseño. Conocimientos sólidos de herramientas de diseño como Figma, Suite Adobe, Sketch..., etc. Ver más en: https://www.viafirma.com/es/

Ingeniero/a para desarrollar el generador eléctrico en Blowind

La startup sevillana Blowind, cuya sede está en Tomares, que está destacando por la calidad de su proyecto de generador para aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos, aprovechando las pérdidas de energía que se generan con el movimiento del vehículo (tanto en aceleración como en desaceleración y en movimiento estable) y transformarlas en energía de recarga para las baterías, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su equipo a una persona en el puesto de ingeniero/a de la rama eléctrica que participará en el desarrollo de su generador eléctrico. Entre sus funciones: Participar en estudios de diseño de máquina eléctrica en colaboración con otros integrantes del proyecto. Definición de planes de ensayos de laboratorio, según los parámetros de diseño. Montaje/fabricación y puesta en marcha de prototipos, asegurando el correcto montaje de los diferentes elementos y dispositivos. Preparación, ejecución y supervisión de ensayos de máquinas eléctricas (generador), así como de los diferentes componentes eléctricos/electrónicos. Análisis de datos y resultados obtenidos durante los ensayos. Tareas de I+D+i: cálculos electromagnéticos y desarrollo de nuevos generadores, simulación de circuitos magnéticos por elementos finitos, selección de nuevos componentes y accesorios eléctricos. Buscan una persona con titulación en Ingeniería Eléctrica, o Ingenieria Industrial rama eléctrica, o similar con doctorado. Conocimientos adicionales en mecánica, electrónica, sistemas de adquisición de datos, instrumentación y monitorización. Experiencia en montaje y fabricación de componentes eléctricos/electrónicos y de realización de ensayos eléctricos. Conocimientos de simulaciones electromagnéticas mediante herramientas. Alto nivel de inglés. Ver más en: https://blowind.es

Asistente de investigación en Amarna Therapeutics

Amarna Therapeutics es una empresa de biotecnología preclínica que desarrolla terapias genéticas transformadoras y potencialmente curativas para una variedad de enfermedades raras y prevalentes. Su sede central está en Leiden (Holanda) y también se desarrolla desde Sevilla, donde cuenta con equipo de investigadores encabezado por su director de investigación, Miguel García Toscano, centrados en enfermedades autoinmunes, degenerativas y genéticas. Tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de asistente de investigación. Para realizar experimentos y procedimientos in vivo. Para dar soporte técnico a todas las actividades experimentales que se realicen en el laboratorio utilizando diversas técnicas y equipos. Piden licenciatura en biología (bioquímica, biología molecular, biotecnología) o similar. Estar en posesión de una licencia (función B) para trabajar con animales de laboratorio. Más de 5 años de experiencia en laboratorio. Inglés fluido, escrito y hablado. Las personas interesadas han de contactar escribiendo a la dirección de correo electrónico miguel.garcia@amarnathearapeutics.com y ver más en: https://www.amarnatherapeutics.com/

Dirección de ventas en Build to Zero

La empresa sevillana Build to Zero, que tiene su sede en Torre Sevilla, está especializada en ingeniería y planificación de proyectos innovadores de descarbonización en la industria. Entre sus productos y servicios destaca Thermalbox, que combina la tecnología 'power-to-heat' con el almacenamiento térmico para proporcionar un servicio libre de CO2 en modalidad 24/7. En su crecimiento, tienen abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona para dirección de ventas. Buscan un/a profesional con experiencia en el segmento B2B de los siguientes productos y servicios (no necesariamente en todos): Cogeneración, servicios de eficiencia energética, electricidad, gas. Las personas interesadas han de enviar su documentación a: jobs@b2z.es y ver más en: https://buildtozero.es

Programación en Prestashop para De Ruy

La empresa sevillana De Ruy, especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de proyectos integrales de perfumería, cosmética, higiene personal y ambientación de hogar, que ha logrado consolidarse en la última década como una de las empresas del sector con mejor trayectoria y crecimiento internacional, en su crecimiento tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de programador/a en Prestashop, en su sede corporativa, que está en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Entre sus funciones: programación y optimización de sus e-commerces en PrestaShop, así como sus actualizaciones y mejoras; diseños y maquetación; desarrollo y programación; backend, frontend, mejora de tiempos de carga; etc. Piden experiencia en la gestión, diseño y maquetación de templates (Responsive design). Destreza en programación (PHP, JavasScript, MySQL, jQuery, HTML5, CSS3 y Ajax). Conocimientos en SEO. Ver más en: https://deruyperfumes.com

Coordinación de proyectos en Eddea

Eddea, estudio sevillano de actividad internacional en urbanismo, arquitectura y planificación estratégica, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en la función de coordinador/a con el fin de dar apoyo al project manager en la gestión y redacción de proyectos. Entrando a formar parte de un equipo con amplia experiencia en dirección de proyectos. Piden experiencia de la menos 2 años en puestos similares, en la redacción de proyectos básico y de ejecución, y manejo en el desarrollo de proyectos con Revit. Las personas interesadas han de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico eddeaene@eddea.es y ver más en: https://eddea.es

Responsable técnico de hardware en Airtificial

La empresa española Airtificial, en su división A&D Engineering, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su sede en Sevilla, en el Parque Tecnológico y Empresarial Aerópolis, a una persona como responsable técnico de hardware. Se encargará de liderar las actividades para el desarrollo de la electrónica de un producto embarcado de alta significación para cliente internacional. Se integrará en un equipo multidisciplinar e interactuará y coordinará con los responsables de software, de mecánica, de gestión de proyectos, y de seguridad. Entre sus funciones: Definición de arquitectura del sistema electrónico. Simulación de módulos del sistema. Definición y selección de componentes. Realización de esquemáticos. Definición de pruebas de integración y realización de las mismas. Piden tener titulación de Ingeniería Superior o Media en Industrial, Aeronáutica, Telecomunicaciones, Electrónica o Informática. Alto nivel de inglés, al menos 1 año de experiencia en puesto similar, o 5 años en desarrollo de producto electrónico. Ver más en: https://airtificial.com

Ofertas de empleo de Sems Technologies

La empresa española Sems Technologies centra su actividad en la digitalización industrial, principalmente enfocada en el sector eléctrico, distribución de agua, gas y sector alimentario. Entregan a sus clientes sistemas que les permiten optimizar sus operaciones gracias a información fiable y puntual del funcionamiento de sus activos. En su crecimiento, para su sede en Sevilla, en el término municipal de Mairena del Aljarafe, tienen abiertas dos ofertas de empleo para reforzar su equipo de integración de sistemas. Piden tener muy buen nivel de inglés, y al menos 2 años de experiencia en el tratamiento y análisis de datos en el sector de energías renovables. Valoran competencias como: Explotación de bases de datos SQL; experiencia con OSIsoft PI System u otras bases de datos de series temporales; preparación de informes en MS Power BI, Tableau u otras herramientas de Business Intelligence; experiencia en el uso de servicios Amazon Web Services / Microsoft Azure. Ver más en: https://www.sems.tech

Comercial de telecomunicaciones en Be Beyond

La empresa sevillana Be Beyond, que tiene su sede en el Polígono PISA (Mairena del Aljarafe), está especializada en comercialización de servicios y venta inteligente a través de su herramienta CRM para la gestión del proceso de venta. En su crecimiento, tienen abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de asesor/a comercial en telecomunicaciones. Entre sus funciones: Prospección / captación de nuevos clientes. Estudio de las necesidades tecnológicas del cliente. Cualificación y seguimiento de clientes. Configuración de la oferta y presentación al cliente, siempre ajustada a sus necesidades reales. Cierre de operaciones de comerciales. El horario es de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, y los viernes de 8:30 a 14:30. Ver más en: https://bebeyond.es/

Técnicos/as de ofertas de autoconsumo en Elmya

La empresa sevillana Elmya, del sector de las instalaciones eléctricas, tiene abiertas dos ofertas de empleo para incorporar en Sevilla a dos personas en el área de instalaciones de autoconsumo. Entre sus funciones: Revisión de documentación de cliente y análisis de condiciones. Diseño de instalaciones basado en condiciones anteriores. Realización de ingeniería básica en fase de oferta para configuración de diseño y calculo de instalación eléctrica de baja y media tensión. Elaboración de mediciones necesarias a partir del diseño realizado para la realización del presupuesto económico. Elaboración de presupuesto económico de la oferta incluyendo costes directos, indirectos y proporcionales. Elaboración de oferta técnica teniendo en cuenta todos los requisitos recibidos por parte del cliente en pliegos de oferta: memoria técnica, organigrama, planificación, etc. Piden tener formación universitaria en ingeniería industrial (técnica o superior). Al menos 2 años de experiencia en posiciones similares en instalaciones eléctricas y de autoconsumo. Nivel de inglés de al menos B2. Ver más en: https://elmya.com

El lunes 23 de enero, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.