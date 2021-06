Nuevas ofertas de empleo en Sevilla en funciones técnicas, comerciales o de gestión

Como cada lunes seguimos publicando nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a los que aspirar en Sevilla, en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. Y en la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Comercial para la aplicación de Too Good to Go en hostelería y alimentación

La empresa de innovación social Too Good to Go, fundada en Dinamarca en 2016, y que ha desarrollado una aplicación móvil para reducir el desperdicio de alimentos, tiene abierta una oferta de empleo para contratar en Sevilla a una persona como comercial. Es la app que está logrando más avances en ese objetivo. Ponen en relación a negocios que tienen excedente de alimentos sin vender con consumidores que los compran y disfrutan. Su comunidad de 39 millones de usuarios ha evitado hasta la fecha que se desperdicien más de 77 millones de comidas en 14 países europeos, Estados Unidos y Canadá. A nivel mundial, un tercio de los alimentos se desperdicia y los expertos en medioambiente coinciden en que combatir el desperdicio de alimentos es una de las acciones más importantes que podemos llevar a cabo para abordar la crisis climática. En Sevilla, buscan a una persona que incorpore a esa comunidad a restaurantes, cafés, bares, panaderías y comercios locales de Andalucía. Piden tener al menos un año de experiencia en ventas, incluida lo que se llama en el argot comercial 'puerta fría'. Too Good to Go está certificada como empresa B Corp, sello que acredita los beneficios que reporta a la sociedad y sus buenas prácticas. Ver más en: https://toogoodtogo.es/es/

Ingeniería en Desarrollo de Operaciones en GuadalTech

La empresa sevillana GuadalTech busca incorporar a su plantilla a una persona con el perfil de ingeniería en desarrollo de operaciones, con al 2 años de experiencia en puestos similares, para trabajar en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo, ayudando a los proyectos a adoptar e implementar cambios para mejorar la velocidad y madurez del proceso, asumiendo las siguientes funciones y responsabilidades: Definición de arquitecturas, automatización de procesos, soporte técnico de infraestructura. El horario de trabajo en esta empresa permite tener dos tardes libres a la semana. Se trabaja tres días con jornada de 9 horas, y otros dos días con jornada de 7 horas, siendo siempre uno de ellos el viernes. Ver más en: https://www.guadaltech.es



Gerencia comercial en el área euromediterránea para Fall Creek

La empresa agrícola norteamericana Fall Creek, especializada en la genética de arándanos, la mejora de las plantas y el apoyo a los productores de ese fruto, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como gerente comercial en la región euromediterránea, desde su sede en la localidad sevillana de Aznalcázar. Entre sus funciones, colaborar con el director comercial y el director regional para desarrollar la estrategia comercial en línea con la global. Supervisar la ejecución y administración de las licencias de propiedad intelectual. Buscan candidatos que tengan licenciatura en negocios, marketing, horticultura o un ámbito relacionado. Con más de 10 años de experiencia en gestión comercial, preferiblemente en la industria de productos frescos. Mínimo de más de 5 años en un puesto de supervisión o gestión de equipos en un entorno comercial. Dominar muy bien el inglés. Ver más en: https://www.fallcreeknursery.com/es

Analista de Sistemas en Media Interactiva

La empresa sevillana Media Interactiva, de dimensión multinacional por el éxito de su tecnología para la innovación educativa y para la evaluación y acreditación de competencias digitales, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su plantilla a una persona con la función de Analista de Sistemas Senior. Será parte de una de las principales áreas transversales dentro de la compañía. Su misión será definir, estimar y analizar las necesidades actuales y futuras de la organización en cuestiones de sistemas y seguridad. Diseñar la estrategia en tecnologías de la información, realizar planificación y seguimiento de objetivos del equipo, mentorizar y ser una figura de referencia dentro del departamento de sistemas y en toda la organización. Piden tener al menos 4 años de experiencia desempeñando funciones de analista de sistemas con responsabilidad sobre gestión de equipos. Nivel avanzado de inglés, B2 o C1. Ver más en: https://www.mediainteractiva.com

Captación y gestión de flota de transporte para Villasán y Puertas

La empresa sevillana Villasán y Puertas, agencia de transporte de mercancías por carretera, que tiene su sede en Mairena del Aljarafe, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su plantilla a una persona como agente de captación y gestión de red de flota terrestre. Entre sus funciones, planificación y coordinación con el equipo de tráfico para garantizar la demanda de clientes, crear un proceso de operaciones de ventas para reclutar, hacer crecer y desarrollar un equipo de colaboradores transportistas, trabajar en estrecha colaboración y comunicándose eficazmente con socios externos. Valoran amplia experiencia en ventas o desarrollo comercial en la industria del transporte terrestre, y tener dominio del inglés. Ver más en: https://villasanypuertas.com

Analista de sistemas de información geográfica en Tuyú Technology

La empresa española Tuyú Technology tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de Analista GIS (sistemas de información geográfica) para un proyecto estable de larga duración. Piden titulación de técnico superior, o grado de informática, o equivalente. Experiencia de al menos dos años en GIS. Experiencia en desarrollos en Java (Backend) HTML y CSS3 (frontend). Y en realización de documentación técnica. Ver más en: https://www.tuyu.es/

Técnico y mecánico en bicicletas eléctricas en Flebi

La empresa sevillana Flebi, de bicicletas eléctricas plegables, que tiene su sede central en el Polígono San Nicolás, de Alcalá de Guadaíra, precisa incorporar a su plantilla a una persona de perfil técnico con conocimientos mecánicos y electrónicos para el montaje, revisión y preparación de bicicletas eléctricas plegables. Las principales funciones del puesto son: Preparación y puesta a punto de bicicletas eléctricas, gestión de pedidos de clientes, servicio técnico y reparación. Piden experiencia previa en funciones similares. A través de su web y de su red de distribución internacional, se están vendiendo en numerosos países. Ver más en: https://www.flebi.com/

Administración de Sistemas en ItSoft

La empresa tecnológica sevillana ItSoft tiene abierta una oferta de empleo para contratar en el puesto de Administrador de Sistemas, para su departamento de Operaciones. La persona elegida será responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en sus granjas de servidores, asegurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y colaborar en el despliegue de nuevas versiones y plataformas. Se valorará especialmente la experiencia en Microsoft Azure. Ver más en: https://itsoft.es/

Inspectores de metrología para Agroibérica Verificaciones

La empresa sevillana Agroibérica Ingenieros Verificaciones Técnicas, en su crecimiento, busca incorporar a nuevos inspectores de metrología legal en Sevilla y Córdoba para desarrollar tareas de verificaciones legales en instrumentos de medida (surtidores y básculas). Imprescindible la disponibilidad para desplazarse entre provincias y el carné de conducir B1. Se requiere: Alto nivel de organización, orientación a resultados, proactividad y resolución de problemas. Ver más en: https://iteaf.org

Jefatura de Proyecto en Cibernos

La empresa tecnológica española Cibernos tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su equipo en Sevilla a una persona para la función de jefatura de proyecto en software para tecnologías de la información- Entre los cometidos, gestionar un equipo de desarrollo, definir la hoja de ruta del producto, supervisión y gestión de los despliegues del producto en el cliente, realizar labores de preventa, tener experiencia a nivel técnico con capacidad de establecer arquitecturas, tanto cloud como locales. Valorable conocimientos en Big Data, IoT, Java y/o .Net. Piden tener de formación ingenieria de telecomunicaciones o de informática, se valorará tener certificación en metodologías ágiles. Ver más en: https://www.grupocibernos.com

