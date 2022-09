Ofertas de empleos para aspirantes con o sin experiencia previa

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ofertas de empleo para técnicos en corte y soldadura en Global Fap

La empresa sevillana Global Fap se dedica al mantenimiento y reconstrucción de sistemas de emisiones. Desde los catalizadores bajo normativa Euro 4 y 5, hasta los catalizadores Euro 6 actuales con filtro de partículas (FAP / DPF). Realiza envíos a cualquier país del mundo. En su crecimiento tiene abiertas en Sevilla tres ofertas de empleo para técnicos en corte y soldadura Mig Mac y Tig. Piden formación de al menos ciclo formativo de grado medio y no es imprescindible disponer de experiencia previa. El salario bruto anual está entre 18.000 y 21.000 euros. Ver más en: https://globalfap.com/es/

Desarrolladores de Java en Teknei

El grupo empresarial español Teknei, de servicios tecnológicos digitales (automatización de negocios, 'externalización, ciberseguridad, identidad digital, inteligencia artificial, etc), tiene abiertas ofertas de empleo en Sevilla para crear un equipo de desarrolladores. Seleccionan a técnicos con experiencia en desarrollo en el ámbito de la administración electrónica. En tecnologías Java, Spring, Springboot. Firma electrónica, etc. Preferiblemente con formación en ingeniería informática, no es requerida experiencia laboral previa. Ver más en: https://www.teknei.com

Delegado/a comercial de Depesche

La multinacional alemana Depesche, especializada en artículos de regalo, tanto para niños y adolescentes como para adultos, tiene abierta una oferta de empleo para trabajar desde Sevilla como delegado/a comercial del suroeste de la Península Ibérica: Andalucía Occidental y mitad sur de Portugal. Reportará directamente a su jefe de ventas y será responsable de organizar su propio calendario de visitas para la gestión y fidelización de la cartera de clientes minoristas. No es imprescindible tener formación superior ni experiencia, pero será muy valorada. Es obligatorio tener nivel alto de inglés y portugués. Ver más en: https://www.depesche.com/es-es

Administrador/a de sistemas informáticos en Exxita Be Circular

La empresa sevillana Exxita Be Circular, de gran éxito internacional por su capacidad para la reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.), entre sus ofertas de empleo tiene una para incorporar a su plantilla a una persona en el puesto de administrador/a de sistemas informáticos. Será el responsable de instalar y mantener los sistemas de información. Entre sus funciones: La instalación y configuración de software. El control de los servidores de red y las herramientas tecnológicas. La supervisión, mantenimiento y actualización de los equipos y sistemas de trabajo. La vigilancia de la ciberseguridad. Piden tener conocimientos de servidor web Linux en nivel avanzado, de Proxy web nginx, de Tomcat. Ver más en: https://exxita.com

Delegado/a comercial de Grupo Distiplas Maia-Otto

El grupo empresarial español Distiplas Floors y Maia-Otto Flooring Solutions, con 70 años de experiencia en el sector de la distribución de pavimentos ligeros para industriales, comercios e instaladores profesionales, tiene abierta una oferta de empleo en Sevilla para incorporar a una persona como delegado/a comercial en Andalucía, con un amplio porfolio de pavimentos ligeros para exterior y césped artificial. Con gestión integral de la zona asignada, incluyendo visitas y ventas en 'garden center', viveros, jardineros, instaladores, empresas de piscinas, cadenas de distribución, etc. Piden tener al menos 3 años de experiencia en la venta de productos de jardineria. Ver más en: https://www.distiplas.com

Técnico/a de servicios de tecnologías de la información en Inetum

La multinacional española Inetum, de consultoría digital ágil, con actividad en 26 países, tiene una oferta de empleo para incorporar una persona a su equipo en Sevilla, con el perfil de técnico/a de servicios IT (tecnologías de la información). Entre sus funciones: Realizar parametrizaciones y configuraciones en sistema de monitorización Nagios. Completar solicitudes de servicio e incidencias relativas a monitorización. Realizar informes de seguimiento de servicio. Piden tener al menos estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior, no es imprescindible tener experiencia laboral previa. Solicitan tener conocimientos avanzados en configuración y parametrización de sistemas de monitorización Nagios/Centreon, conocimientos avanzados en linux/scripting, conocimientos básicos de MySql, conocimiento del marco de trabajo ITIL. Ver más en: https://www.inetum.com/es

Comercial BackOffice en Rhenus Logistics

Rhenus Logistics, importante multinacional en el sector del transporte de mercancías, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su plantilla en Sevilla a una persona en el puesto de 'comercial backoffice' cuya misión principal será mejorar la productividad del equipo comercial liberando de tareas administrativas, de atención al cliente, precontratación, seguimiento y control al equipo que trabaja de puertas afuera. Además de añadir valor a la relación con el cliente ofreciendo respuestas ágiles, efectivas y de calidad a las solicitudes planteadas. Piden tener al menos 1 año de experiencia en venta o atención telefónica, conocimientos de los programas informáticos ERP / Office. Ver más en: https://www.rhenus.group/es/es/

Experto/a en gestión de proyectos para Euroformac

La empresa española Euroformac tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su equipo en Sevilla a una persona con el perfil de experto/a en gestión de proyectos. Cuyo objetivo sea coordinar uno de los planes formativos más ambiciosos de la empresa. Piden tener al menos 2 años de experiencia como project manager, conocimientos en: análisis de datos y 'dashboard', en seguimiento y elaboración de indicadores clave de rendimiento (KPI), en gestión de base de datos y realización de consultas en SQL, en automatización del reporting, en nivel avanzado de Excel y Access. El salario bruto anual estará entre 27.000 y 30.000 euros. Ver más en: https://euroformac.com

Operativo/a de tráfico de mercancías en LeoProex

LeoProex es una empresa transitaria española con base en Barcelona y también tiene oficinas en Valencia, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, La Habana, Shanghái, Argel y Hamburgo. Realizan envíos mediante transporte marítimo, aéreo y/o terrestre y se encargan también del despacho de aduanas y el almacenaje. Están especializados en el envío de refrigerados y congelados. Tienen abierta una oferta de empleo para incorporar a su equipo en Sevilla a una persona en el puesto de operativo/a de tráfico con Canarias y también de transporte terrestre. Las funciones principales son:

Gestión técnica y administrativa relativa a la circulación nacional de mercancías. Piden tener al menos estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte logística / Comercio Internacional y al menos 2 años de experiencia en el sector. Ver más en: https://www.leoproex.com

Delegado/a de ventas de Cinfa

La empresa farmacéutica española Cinfa tiene abierta una oferta de empleo en Sevilla para incorporar a una persona en el puesto de delegado/a de ventas. En dependencia del jefe de ventas de la zona, se responsabilizará de la gestión de sus líneas de productos y de su cartera comercial, con el objetivo principal de ofrecer un gran servicio a los clientes actuales, la captación de nuevas cuentas y la promoción de nuevos productos. Piden tener al menos 3 años de experiencia en funciones similares. Ver más en: https://www.cinfa.com

El lunes 3 de octubre, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.