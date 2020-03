20 ancianos muertos en una semana en una residencia de Leganés

El Comité se queja de que tampoco hay personal que pueda dar respuesta al volumen de mayores que requieren cambios posturales para evitar el incremento de escaras . "Es imposible dar la ingesta hídrica a todos para evitar la deshidratación . Es inviable sin personal dar respuesta a los cambios de pañal con frecuencia. No hay suficiente personal para coger el teléfono, tampoco hay quien informe con la premura necesaria en estos casos. Muchos mayores están deprimidos y emocionalmente golpeados, necesitaríamos más personal para incrementar en estas circunstancias difíciles las videollamadas", agregan.

" Estamos muy preocupados. La dirección debería informarnos de la situación de emergencia que hay dentro , sin el suficiente personal para atender a los aislados que tienen que pasar horas en completa soledad. No pueden tomar la temperatura a todos los residentes al menos tres veces al día. No pueden dispensar con agilidad la comida en las habitaciones a los residentes aislados", añaden.

El Comité de Familiares del geriátrico han asegurado en su cuenta de Facebook que son de momento seis los fallecidos confirmados por coronavirus , por lo que piden que se investiguen las causas de los otros 14 mayores ; dado que la mayoría de ellos presentaban síntomas de Covid-19 y como causas de la defunción se ha puesto " posible coronavirus ". Desde la dirección de la residencia no han querido confirmar a Europa Press estos datos.

El primer positivo se dio 15 y el residente falleció en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, defunción confirmada por Covid-19. "Desde entonces hasta esta misma madrugada hay 20 fallecidos, con nombre y apellidos. En una residencia con 266 plazas lo normal es que una semana mueran dos o tres personas, no 20", ha indicado a Europa Press la hija de una de las residentes.

Según se queja, no les han informado desde la dirección del centro de que había un foco de coronavirus en la Vitalia de Leganés. "Nos decían que si una infección de orina, que si por deshidratación, que si por ictus, que por causas desconocidas, pero sabíamos que nuestros mayores han entrado y salido continuamente del Severo Ochoa, donde ha habido un pico de la epidemia", ha explicado la familiar.

A partir de hoy ya han aislado a todos los mayores, tengan síntomas de coronavirus o no en sus habitaciones, de las que no pueden salir ni para comer. "Si antes había poco personal estando juntos en el comedor, ahora no lo sabemos si tienen que ir dándoles de comer en la habitación uno a uno", señalan los familiares, quienes han hablado con empleados, que apuntan que entre 15 y 20 cuidadores están de baja con síntomas o por riesgos. Por ello, han reforzado la plantilla con nuevos trabajadores.

Los familiares de la residencia también han contado que hasta el primer fallecimiento, positivo confirmado por coronavirus, el personal no utilizaba mascarillas, aunque sí guantes, como hacen siempre. Desde entonces tienen una mascarilla de tela por trabajador, que tienen que lavar cada noche. Hoy lunes ha llegado más material de protección individual al centro.

También a partir de hoy están llamando a los parientes de los residentes para informarles de la situación particular de cada uno. "No les echamos la culpa de que se hayan muerto por coronavirus, porque está en todos los sitios; pero sí les reprochamos que hasta ahora nos hayan negado información", añaden.