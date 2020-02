Miguel Hurtado padeció en su adolescencia los abusos sexuales de un monje de la abadía de Montserrat (Barcelona) cuyos actos fueron encubiertos durante décadas y que falleció sin pagar por sus delitos porque, tal y como denuncia en una entrevista con Efe, "en España a los pederastas solo se les impone penas de oración y penitencia".

Hurtado fue una de las primeras víctimas de abusos en la Iglesia en hacer público su caso y denunciar lo que ocurría en la abadía de Montserrat, "tierra sagrada para los catalanes" y lugar al que las familias enviaban con tranquilidad a sus hijos los fines de semana para participar en las actividades del grupo de "scouts" fundado por el padre Andreu Soler.

Allí llegó Hurtado con 16 años en un momento de gran vulnerabilidad a nivel personal, lo que le convirtió en presa fácil del monje, que cada noche se metía en su cama y abusaba de él con total impunidad.

Ahora desentierra estos recuerdos y los recoge en el libro "El manual del silencio" -que edita Planeta- porque tiene claro que no se quiere llevar el secreto a la tumba. "Es un peso que he cargado durante demasiado tiempo y no es mío, sino que corresponde a las instituciones que han cubierto el abuso".

"Hasta aquí. Me han robado 20 años, pero ya no me van a robar más", sentencia.

Este activista y psiquiatra infantil asegura que lo más dañino muchas veces no es el abuso sino el encubrimiento, y recuerda que él denunció a su agresor hasta en cuatro ocasiones ante el abad de Montserrat pero no fue escuchado hasta que el caso saltó a los medios de comunicación.

El libro sale a la luz cuando se cumple un año de la cumbre sobre la protección de menores convocada por el papa Francisco en el Vaticano y que ha supuesto la eliminación del secreto pontificio, una medida que considera positiva porque, como afirma, "la pederastia clerical es un delito, no un pecado".