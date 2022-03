Abascal pide a Sánchez que dimita y afirma que los «aliados» de Putin están en el Gobierno

Abascal cree que lo prioritario en la política exterior de un país es que sea "creíble, fiable y respetable"; y considera que Sánchez reúne ninguna de esas tres cualidades. "No está capacitado para liderar España en este momento grave de nuestra historia", ha aseverado pidiendo su dimisión.

Pero a continuación ha arremetido contra Sánchez, a quien incluso ha afeado que no cuente ni siquiera con el apoyo de sus socios en el Gobierno, aludiendo al rechazo de Unidas Podemos al envío de armamento a Ucrania.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque cree que "no está capacitado" para gestionar la situación provocada por la invasión de Ucrania y ha denunciado que "los aliados internacionales" del presidente de Rusia, Vladimir Putin, forman parte del Gobierno, en referencia a los ministros de Unidas Podemos.

Además, ha lamentado que Podemos tilde de "neonazis" a los miembros del Gobierno de Ucrania, que lo siga haciendo el exvicepresidente Pablo Iglesias o que IU y Bildu votaran en el Parlamento Europeo en contra de una resolución sobre la agresión rusa sobre Ucrania. "Todos esos aliados de Putin están en su Gobierno o apoyan a su Gobierno y por eso usted y su Gobierno no son fiables, no son creíbles y no son respetables", ha insistido asegurando tener datos de que esta "desconfianza" hacia el Ejecutivo español se ha instalado ya también en varios países europeos.

Y ha hecho hincapié en la división entre los socios del Gobierno sobre el envío de armas a Ucrania, denunciando que los miembros de Unidas Podemos prefieran limitar los envíos a "cascos y tiritas" y transmitir a los ucranianos el mensaje de que tienen que "aguantar el chaparrón". "Su Gobierno quiere estar en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN; y eso no es posible", ha avisado.

Pero además, ha incidido en que hay otros "responsables" de esta situación y ha señalado a la Comisión Europea, que cree que "durante mucho tiempo" ha dejado al continente en situación de "vulnerabilidad y dependencia económica y energética".

El líder de Vox ha denunciado que la Unión Europea estuviera centrada en debates sobre "piropos o matemáticas con perspectiva de género", a la vez que se intentaba "desestabilizar" al Gobierno de Polonia. Y señalando aquí directamente al europuditado del PP Esteban González Pons, ha avisado de que "no se podía hacer un mayor favor a Putin" con el intento de "criminalizar" a Polonia.