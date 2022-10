Aemet pronostica un «episodio cálido muy inusual para la época»

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que el nuevo "episodio cálido" que se espera los próximos días, "muy inusual para la época", conforme el octubre "más cálido en España de la serie histórica".

Las temperaturas subirán y el tiempo será en general soleado con posibilidad incluso de noches tropicales -con temperaturas no inferiores a los 20ºC- en varios puntos de la península a lo largo del fin de este mes, debido a la presencia de una dorsal que está afectando a parte de Europa occidental, España incluida.

De acuerdo con las previsiones de Aemet, las condiciones "claramente más cálidas de lo normal" continuarán probablemente durante la primera quincena de noviembre, con temperaturas que podrán superar los 32º C en el tercio sur peninsular y que no se espera bajen de los 20º C en los litorales cantábrico y mediterráneo.

La presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África con la correspondiente calima agudizará el calor en las zonas más afectadas.

Estas próximas fechas además traerán lluvias "escasas y menos abundantes" de lo habitual en la mayor parte del país, a excepción de la esquina noroeste peninsular.

Así, en el oeste de Galicia se esperan precipitaciones intensas durante los próximos días y también en puntos de Castilla y León e incluso Extremadura.