Así es la nueva Ley de Familias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de ley de Familias, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, incluye un permiso de cinco días al año retribuidos por cuidado de un familiar o conviviente, extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos y prohíbe que los padres impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como 'PIN parental' en los centros educativos.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha declarado que se trata de una ley que comienza a "remediar carencias históricas" y que "refuerza la protección de todas las familias". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Belarra ha destacado que la ley de Familias supone "una de las leyes más importantes de este curso político" y espera que el Parlamento la apruebe "lo más pronto posible".

"Cualquiera que tenga hijos o que haya visto criar, sabe lo difícil que es conciliar la vida laboral y personal en España, es prácticamente ciencia ficción", ha indicado Belarra refiriéndose a uno de los objetivos de la ley, al tiempo que ha añadido que se ha pedido a los padres y madres que sean "superhéroes" y, a partir de ahora, les van a pedir "que sean solo padres y madres, que ya es bastante".

Precisamente, preguntada por si no es contradictorio apostar por la conciliación y, al mismo tiempo, suspender su baja por maternidad --ya que la ministra ha sido madre recientemente--, Belarra ha negado que esto sea así, ya que está disfrutando de "un permiso parcial", y ha criticado que esta pregunta se plantee a una ministra mujer y no a un ministro hombre que ha sido padre.

"No es cierto, yo estoy en un permiso parcial aunque me gustaría disfrutar de mi permiso de otra manera, pero he disfrutado de las primeras seis semanas con algunas obligaciones que el cargo exige. Me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían un ministro que fuera hombre, como ha habido casos, a mi compañero Alberto Garzón creo que nunca se le hizo esta pregunta y eso también requiere una reflexión", ha respondido la ministra.

A juicio de Belarra, el "escrutinio de la vida personal de las ministras, con 'a', no es igual que el de los ministros" aunque, en todo caso, ha recordado que su hijo recién nacido "también tiene un padre" con el que aspira a "ejercer la corresponsabilidad". "Eso sin duda es un buen ejemplo", ha defendido.

En cuanto al contenido de la ley, el texto se articula en torno a cuatro pilares principales: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; avanzar en la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en España, y el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la ampliación de la protección social a las familias, se extenderá la renta crianza de 100 euros al mes para un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años. Según los cálculos del departamento, esta medida beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres en España.

Dicha ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no, y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. También recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. Belarra ha destacado que "prácticamente" se está llegando al "objetivo último de la universalización" de esta ayuda a la crianza.