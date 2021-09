Así se encuentra la primera vacunada contra la COVID

Araceli Hidalgo, la primera persona vacunada en España contra la COVID-19, ha invitado a toda la población que aún no se ha vacunado a "ser valientes y no tener miedo" porque "no pasa nada" y "hay que luchar para que se vaya este bicho", de ahí que haya instado a inmunizarse a todo el mundo y ha asegurado que si tuviera que ponerse una tercera dosis, no tendría ningún problema en hacerlo.

"Yo me encuentro muy bien", ha dicho Araceli, que ha llegado en silla de ruedas al Centro San José de Guadalajara, donde este jueves ha acudido con motivo de la visita al centro de vacunación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde el primer momento estoy tranquila porque la vacuna era necesaria", ha apostillado Araceli en declaraciones a varios periodistas. Araceli, de 96 años, ha apuntado también que que se encuentra "muy bien gracias a Dios" y ha instado a "no tener miedo" y a vacunarse.

Araceli ha asegurado también que se encuentra tranquila, tan solo esperando a que esto se termine, tras recordar que con ninguna de las dosis que ha recibido ha sufrido reacción alguna.

También ha indicado que su familia se encuentra contenta y "muy orgullosa" de lo famosa en que se ha convertido, así como sus nietos, que cuando la ven en la tele la llaman y se ponen muy contentos.