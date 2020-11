Así se reinventan los bares para no hundirse con la pandemia

Trasladar el placer de un picoteo, un cóctel o un helado del restaurante a casa está ayudando a muchos hosteleros a no sucumbir frente a la pandemia, aunque su verdadero interés está en recuperar la actividad sin tantas limitaciones.

Hasta que eso ocurra, la apuesta por el "delivery" se ha transformado en un mantra en el que los dueños de bares y restaurantes se cobijan, sobre todo a medida que aumentan las restricciones.

La crisis del coronavirus está suponiendo un duro golpe para el sector, que calcula que cerca de 65.000 de sus 300.000 establecimientos han cerrado desde marzo, destruyendo así 250.000 puestos de trabajo, por lo que piden ayudas directas y bajadas de impuestos.

Entre quienes todavía resisten, el chef Oriol Castro -del restaurante Disfrutar en Barcelona- explica a Efeagro que con el primer confinamiento él y sus socios decidieron "no precipitarse" y optaron por proyectos nuevos como una tienda por internet y servicios de "delivery" y "take away".

"Hemos lanzado una caja de snacks para disfrutar con cuatro cócteles que puedes llevarte a casa para compartir", al igual que una selección de platos, vinos y postres, señala Castro, que anima a degustarlos también como un "regalo bastante bonito y diferente".

Su propuesta llega en un momento en el que los bares y restaurantes están cerrados en Cataluña, que fue la primera comunidad en decretar su clausura el pasado 16 de octubre.

"Lo que queremos es abrir porque ahí es donde estamos cómodos y nos expresamos culinariamente. Decidimos hacer este 'take away' para probar, pero cada uno tiene que hacer lo que sabe, en nuestro caso la cocina creativa, y no queremos estar tanto tiempo parados", apunta el chef, que durante años trabajó con Ferran Adrià en El Bulli.