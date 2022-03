Ataques de lobos y buitres matan a dos terneros y una vaca

Dos ataques de lobos y buitres han matado a dos terneros y una vaca en Horcajo Medianero y Cabeza de Framontanos (Salamanca), según ha informado la organización profesional agraria Asaja Salamanca.

Tal y como ha reseñado en una nota de prensa recogida por Europa Press, ambos hechos han ocurrido este miércoles. Uno de ellos en Horcajo Medianero, donde se ha registrado la muerte de un ternero de cuatro meses "a causa de los lobos", por mordeduras en "hasta en un 75 por ciento de su cuerpo".

Por otra parte, en la localidad de Cabeza de Framontanos, según Asaja, un ganadero dejó, a las 13.00 horas del 9 de marzo, a una reproductora y la becerra que acababa de parir en "buen estado" y cuando regresó a la explotación, sobre las 15.30 horas, "se encontró con ambos animales muertos", quien ha asegurado que "han sido los buitres quienes han acabado con la vida de estos".

"Parecía una carnicería, y los buitres no se asustaban ni con el tractor. He estado criando a la vaca tres años, era el segundo parto que tenía y es una pena. Los buitres son incansables ven a una vaca agotada, ya que la becerra era muy grande y estaba cansada y se ceban. Además, tienes que tapar a los animales porque si no, se quedan allí esperando a picar a otra vaca", ha indicado el ganadero a través de la documentación faciltiada por Asaja Salamanca.