Aumentan los españoles que dejan su herencia a una ONG

El número de españoles que deciden hacer un testamento solidario, es decir, destinar parte o la totalidad de su herencia a una ONG, ha aumentado durante la pandemia, de forma que en 2021 los españoles donaron 33,8 millones de euros a ONG y fundaciones a través de testamentos solidarios, un 31% más que la cantidad total ingresada en 2020, cuando se recaudaron por esta vía 23,3 millones. Este martes 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Legado Solidario.

Paula, de 25 años, es una de las españolas que ha decidido dejar su herencia a una ONG, en concreto a UNICEF, y lo decidió durante el confinamiento, cuando se preguntó qué pasaría si toda su familia muriese y no tuviese a nadie a quien dejar sus bienes.

"En el confinamiento, cuando estábamos encerrados, te da tiempo a pensar en todo, imagínate que toda mi familia se muere, no tengo hijos, no tengo hecho testamento, así que me puse al día en Internet y descubrí los testamentos solidarios", explica Paula a Europa Press.

Paula conocía las diferentes ONG con las que colabora su madre pero ella eligió a UNICEF porque es profesora de infantil y quiere que su granito de arena vaya destinado a los niños que nacen en países en situación de pobreza y que no tienen las mismas oportunidades.

La joven cuenta que en su entorno, así como en la propia notaría, "llamó mucho la atención" que, a su edad, decidiera hacer testamento y, además, que lo quisiera redactar en favor de una ONG. Ella ha dejado todo a UNICEF (el tercio de libre disposición que el testador puede dejar a quien desee independientemente de si es o no un familiar), excepto los derechos de su libro infantil 'Naurú y su corazón perdido' y sus mascotas, que se lo ha dejado a su mejor amiga.

"Cuando te mueras no vas a necesitar una casa ni el dinero ni nada ya lo has disfrutado en vida, qué mejor que puedas dejarlo en un sitio que va a contribuir a ayudar a un montón de personas que no han tenido la suerte de nacer donde tú has nacido", ha subrayado.

En UNICEF, los ingresos por herencias ascendieron en 2021 a algo más de 4,5 millones de euros, un 55% más que el año anterior cuando alcanzaron los 2,9 millones de euros, y un 80% más que antes de la pandemia, en 2019, cuando fueron 2,5 millones de euros.

En todo caso, la ONG de infancia precisa que la cantidad varía mucho porque depende de los ingresos que genera cada herencia. Según precisa, en la sociedad española están alrededor del 3% de testamentos solidarios sobre el total de testamentos. Por ello, aunque este tipo de colaboración "crece año tras año", apuntan que aún "queda mucho por hacer".

También se ha incrementado este tipo de colaboración en Manos Unidas, ONG de la Iglesia católica, que ingresó 10,7 millones de euros en 2021 derivados de los legados y testamentos solidarios, frente a los 4,6 millones de euros de 2020, es decir, más del doble.