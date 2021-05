Ayuso suma un escaño más que toda la izquierda junta

No logra, pero se acerca, a las mayorías absolutas logradas por Alberto Ruiz Gallardón en 1995 y 1999, y por Esperanza Aguirre en octubre de 2003, tras la repetición electoral por el 'tamayazo', así como en 2007 y 2011.

Por su parte, Podemos no ha amortizado la llegada al escenario madrileño de su líder nacional, Pablo Iglesias. Aunque ha logrado su objetivo de garantizar la representación parlamentaria, la formación morada mantiene la quinta posición, con 10 escaños (3 más), pero no logra conseguir convertirse en clave para sacar al Gobierno de Ayuso de la Puerta del Sol.

Ciudadanos ha sido el gran damnificado de los comicios al desaparecer del arco parlamentario madrileño, siguiendo la estela de UPyD tras su nada desdeñable resultado en los comicios de 2011, cuando recabó el 6,32% de los votos.

La formación 'naranja' llegaba a la cita electoral con el lastre de unos malos resultados en las últimas citas electorales, tras los vaivenes en la política de acercamiento al PSOE del partido en los últimos años y con las mociones de censura en la Región y el Ayuntamiento de Murcia en el plano temporal más reciente de la memoria colectiva.

El partido apostó por una figura de relevancia nacional como Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados y muy cercano a la líder del partido, Inés Arrimadas, en su intento de lograr la 'supervivencia' de la formación en la cámara madrileña. Un objetivo que no ha conseguido al no haber llegado al 5% necesario legalmente para tener representación en la Asamblea tras una campaña en la que los 'naranjas' no han conseguido hacerse con un hueco propio.