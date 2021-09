Batman llega a Benidorm y no para pasar las vacaciones

El próximo 17 de septiembre la señal de Batman se proyectará sobre el toro de Osborne de Benidorm, localidad en la que sucede la historia que el ilustrador Paco Roca ha creado para "Batman: El mundo", una antología de 184 páginas, que saldrá a la venta el 14 de septiembre, cuatro días antes del "Batman Day".

Según ha informado la editorial ECC, encargada de traer a España este libro, esta será una de las actividades que se llevarán a cabo en nuestro país con motivo del "Batman Day", que se celebrará el 18 de septiembre en todo el mundo.

Pero tres días antes de esta proyección llegará a las librerías esta antología en la que el ilustrador valenciano es el español encargado de ofrecer una historia sobre este personaje que vio la luz por primera vez en 1939.

Según contó en mayo a Efe Roca cuando DC Cómics dio a conocer este lanzamiento, su particular historia de Batman sitúa a Bruce Wayne en Benidorm (Alicante), localidad donde el lector no se enfrentará a un relato de lucha contra algún ente maligno, sino que conocerá "lado más humano".

"Nos encargaron a diferentes dibujantes de todo el mundo hacer una historia sobre Batman que sucediese en el país de cada autor, y a mi me tocó España y no sabía muy bien qué hacer, así que me lo he llevado a mi terreno. Sucede en Benidorm y he intentado dar otra visión más humana del personaje", explicó el historietista, Premio Nacional de Cómic sobre esta aportación.

Una historia que, según reconoció, fue "difícil" arrancar, ya que no se "veía" haciendo una trama "súper heroica al uso". Por eso, en la portada en español de esta antología será un dibujo de Roca quien la protagonizará, en concreto el dibujo de Batman montado sobre un toro de Osborne y observando la localidad de Benidorm.

Debido a ello, ha sido esta localidad la elegida para proyectar la señal de Batman el 17 de septiembre, el mismo día que Roca protagonizará una sesión de firmas en la Fnac de Madrid, donde también se abrirá al público una exposición que contará con todo el material original que el autor ha desarrollado para la creación de su historia en "Batman: El mundo", desde las páginas acabadas hasta los bocetos preparatorios.

Este libro se publicará simultáneamente en todo el mundo el martes 14 de septiembre de 2021, cuatro días antes de la celebración del "Batman Day", que tendrá lugar el sábado 18 de septiembre.

Además de la visión sobre Batman ofrecida por Roca, esta antología cuenta también con las historias de los franceses Mathieu Gabella y Thierry Martin, los italianos Alessandro Bilotta y Nicola Mari, los alemanes Benjamin von Eckartsberg y Thomas von Kummant, o los checos Stepan Kopriva y Michael Suchánek.

Esta lista de autores se completa con las tramas creadas por los polacos Tomasz Kolodziejczak, Piotr Kowalski y Brad Simpson, los turcos Ertan Ergil y Ethem Onur Bilgiç, los mexicanos Alberto Chimal y Rulo Valdés, los brasileños Carlos Estefan y Pedro Mauro, los coreanos Inpyo Jeon, Jae-kwan Park y Kim Jung Gi, los chinos Xu Xiadong, Lu Xiaotong, Qiu Kun y Yi Nan, los rusos Kirill Kutuzov, Egor Prutov y Natalia Zaidova; y el japonés Okadaya Yuichi.