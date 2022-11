Bronca en el Congreso por el comentario de una diputada de Vox a Montero

La diputada de Vox Carla Toscano ha provocado una monumental bronca en el Pleno del Congreso al afirmar que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias.

En el debate sobre los Presupuestos del Ministerio de Igualdad, Toscano ha censurado las críticas de Irene Montero a las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la 'ley del Sí es Sí'.

A su juicio, hay que tener la cara "de cemento armado" para tachar a la judicatura de machista cuando el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias»

Esta referencia a la relación personal de la ministra con el fundador de Podemos ha hecho estallar la ira en las filas de Unidas Podemos, que han empezado a gritar "vergüenza, vergüenza" y "no es no" y "no vale todo".

En la bancada de otros grupos como PSOE, ERC o Ciudadanos se veían expresiones de mudo estupor mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas. Eso sí, en el hemiciclo no están ni su líder Santiago Abascal, ni su portavoz Iván Espinosa de los Monteros ni tampoco Javier Ortega Smith.