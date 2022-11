Carlos Umaña, Nobel de la Paz: «Estamos ante el riesgo más alto de guerra nuclear»

«De las 12.000 armas nucleares que hay en el mundo, unas 1.800 están en alerta máxima, es decir, están listas para ser detonadas en minutos, y esta decisión depende de personas que, por muy lúcidas que sean, el contexto influye. La desesperación no es amiga del sentido común», advierte.

Carlos Umaña señala que ahora mismo «los rusos tiene la guerra bien encaminada» por lo que no comprende por qué necesitan amenazar con armamento nuclear, teniendo en cuenta que «por su alcance y repercusión, también sería una arma suicida», si no es para «romper el tabú nuclear».

«Las armas nucleares sirven para asustar, porque representan el poder máximo, pero Putin ha pasado a otro nivel y ahora las utiliza como amenaza: si no dejáis de hacer eso, usaremos las armas contra vosotros», continúa.

«Las armas nucleares no están hechas para atacar a militares, sino para matar a civiles -remarca- y Putin ha demostrado varias veces que no le importa el bienestar de los civiles y les ha atacado, como fue el caso de Chechenia o Siria».

Umaña comenta que «hace poco, Putin decía que temía que Ucrania usara armas sucias -bomba ordinaria a la cual se le añade material radioactivo- contra ellos. Esto no tiene un alcance significativo, pero podría romper el tabú nuclear. Parece que simplemente están buscando excusas para atacar».

En un mensaje positivo, Umaña señala que «la parte buena de esta crisis es la oportunidad de cambio para llegar al desarme nuclear».

Desde la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), de la cual Umaña es directivo, están impulsando un tratado multilateral para que los países firmen un compromiso para prohibir las armas nucleares, tratado que han firmado 91 países, aunque ninguna de ellos tiene armamento nuclear.

Umaña clarifica que «el mundo nuclear no es blanco o negro, tiene capas, porque las alianzas militares también son relevantes a la hora de conseguir que un país se posicione».

«Este es el caso -ejemplifica- de Corea del Sur o de países de la OTAN como España, que en 2018 dijo que lo firmaría y aún no lo ha hecho».

«El tratado de prohibición, por el simple hecho de existir, pone a los países en una encrucijada de decidir si las armas nucleares son aceptables o no lo son, y eso implica mucha presión política», afirma el activista.

Aunque «con el juego entre la OTAN y Rusia por el poder es difícil que los países se posicionen, España probablemente sea uno de los primeros de la organización que lo firme», augura.

«No es fácil, pero es posible vivir en un mundo sin armas nucleares. Lo que no es posible es seguir viviendo con ellas, porque en algún momento, sea a propósito o por error, se acabarán usando», avisa.

«A mí no me motiva el miedo, me motiva la esperanza y, por ejemplo, ver como en 2017 nos dieron el Premio Nobel de la Paz fue precioso, porque vino mucha gente, nuestro logo estaba por toda la ciudad y nos abrió muchas puertas. Para nosotros, los activistas, supuso un reconocimiento de nuestro trabajo, que en muchas ocasiones es invisible», concluye.