Cartas a un anciano solo

Desde marzo hasta mayo, las visitas a las residencias de mayores estuvieron prohibidas. Y según las estadísticas, a doscientos dieciséis mil ancianos no les importó. Nadie iba a verlos antes de que esto ocurriese. Seis de cada diez hombres y mujeres de cuantos viven en las residencias no reciben visitas. A muchos, no los llaman por teléfono ni les envían cartas. Para ellos, todo lo hay más allá de los muros de la residencia es como el vacío cósmico para los astrónomos: Una extensión imponderable en cuyo interior no hay nada.

Pero en los vacíos hay galaxias. Nuestro planeta y sus miles de millones de personas viven, ríen, bostezan y sueñan en el desfiladero mismo de uno de estos vacíos. Y para esos doscientos dieciséis mil ancianos hay también un asidero en la oscuridad; una galaxia: Adopta un abuelo.

Esta organización nació en 2014. Alberto había conocido a un hombre, Bernardo, mientras visitaba a su abuelo en una residencia. Bernardo había quedado viudo y no tenía hijos. No le quedaba nadie en el mundo. Su mayor ilusión, le confesó a Alberto un día, era tener un nieto. Así que Alberto decidió adoptarlo. Fue el primer abuelo adoptado de la organización. Después, vendrían muchos más. Tantos como nietos/voluntarios quisieron unirse a esta iniciativa.

Desde hace ya una semana, se ha comenzado la campaña Cartas para un abuelo. “Hasta ahora, hemos recibido más de ciento ocho mil cartas”, dice Rebeca, de Adopta un Abuelo, “así que esperamos llegar a los trescientos sesenta mil, que es el número de mayores que viven en las residencias, porque la campaña durará hasta el 23 de diciembre”. Todo aquel que quiera participar únicamente debe entrar en el siguiente enlace . Tras esto, tiene que comunicar su nombre y correo electrónico. Luego, escribir la carta.

Una carta que irá a parar a manos de un anciano (abuelos o abuelas los llaman desde la organización, aunque no lo sean de nadie o quizá no todavía) cuyo nombre se ignora. El destinatario puede ser una mujer o un hombre. Puede vivir a cientos de kilómetros del remitente, o en la residencia que hay frente a su casa. Quien lee la carta puede ser el abuelo de quien la escribe. No se sabe.

“Nos han llegado vídeos”, cuenta Rebeca, “de abuelitas que, emocionadas, leían la carta, preguntándose: ¿y por qué a mí?, ¿Por qué a mí?”. Algunos han querido contestarlas, aunque, dice Rebeca, en principio “no es lo habitual”, ya que el propósito de esta campaña es simplemente el de llevar algo de calor a las residencias. Hacerles compañía a quienes no tienen a nadie, aunque sólo sea juntando unas pocas palabras y pulsando el botón “Enviar”.

La organización Adopta un abuelo colabora con más de cien residencias. En España, hay más de cinco mil. Si el coronavirus fuese un tornado, seguramente su vórtice sería una residencia de ancianos. Son los que más lo han sufrido este año. Los más desamparados. Y muchos están solos. De entre estos, a nadie, más allá de los trabajadores de la residencia y de los propios residentes, le ha importado si presentaban síntomas, si se encontraban con ánimos o si tenían miedo. Porque nadie sabía que existían.

Tiende a pensarse que entre una estrella y otra se prolonga el vacío. No es así: Hay millones de partículas, algunas invisibles al ojo humano, que llenan ese espacio. Átomos que son el puente frágil entre la nada y todo. Entes sin los cuales el abismo oscuro del vacío se abriría paso. En el páramo devastador de la soledad, también existen estas partículas. Tienen forma de carta.