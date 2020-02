Casado elige a Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari tras apartar a Alfonso Alonso

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido apartar a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari y propondrá como cabeza de cartel de la coalición PP+Cs a las elecciones vascas del próximo 5 de abril a Carlos Iturgaiz, expresidente de los 'populares' vascos y exeurodiputado en Bruselas durante 15 años.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha repetido en varias ocasiones que esta decisión se produce de "mutuo acuerdo" y ha elogiado la trayectoria del que fuera exministro de Sanidad, exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y 'sorayista' como él mismo se había definido en varias ocasiones.

El propio Alfonso Alonso ha comunicado alrededor de las 19.00 horas en su cuenta de Twitter que no sería candidato a los comicios. "Pablo Casado me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre mi partido", ha enfatizado.